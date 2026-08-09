Tìm chủ sở hữu phao trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Đồn Biên phòng Phổ Quang, tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo tìm chủ sở hữu một vật thể hình trụ lớn, được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển phường Trà Câu.

Theo Đồn Biên phòng Phổ Quang, khoảng 22h ngày 26/11/2024, tại khu vực bãi tắm thuộc Tổ dân phố Hội An, phường Trà Câu, người dân phát hiện một vật thể hình trụ, kích thước lớn trôi dạt vào bờ biển và trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, vật thể có đường kính khoảng 4-5m, thân màu vàng, trên thân ghi dòng chữ “CHINA BUOY SF303”, phần đáy màu nâu đen. Cơ quan chức năng nhận định đây có thể là phao khí tượng trên biển.

Đồn Biên phòng Phổ Quang tìm chủ sở hữu phao "khổng lồ" trôi dạt vào bờ biển

Đồn Biên phòng Phổ Quang đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, tổ chức bảo vệ vật thể và báo cáo cấp trên để xử lý theo quy định. Đơn vị này đề nghị UBND các phường Trà Câu, Đức Phổ và các trung tâm cung ứng dịch vụ công liên quan thông báo rộng rãi để chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhận dạng vật thể đến liên hệ, làm việc.

Nếu hết thời hạn quy định nhưng không có chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân liên quan đến nhận, Đồn Biên phòng Phổ Quang sẽ báo cáo cấp trên, phối hợp địa phương xử lý, thanh lý vật thể theo quy định pháp luật.