Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (SN 1976, quê quán quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; điều động Đại tá Trần Văn Phúc (SN 1978, quê quán huyện Đông Anh, TP Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Ảnh QMG.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới.

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận thành tích các Giám đốc công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng Đại tá Trần Văn Phúc sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã công bố Quyết định về việc chỉ định đồng chí Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Trần Văn Phúc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh QMG.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Văn Phúc nguyện nỗ lực chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương phấn đấu xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Ninh: “Trật tự - Kỷ cương - An ninh - An toàn - Lành mạnh”, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Nguồn: [Link nguồn]