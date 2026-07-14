Lời hứa của Trung tướng Đinh Văn Nơi khi nhậm chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đặc khu Phú Quốc

Chiều 14/7, tại Tỉnh ủy An Giang, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 219-QĐNS/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại lễ công bố quyết định. Ảnh: HC

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư điều động, chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đồng thời kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, gồm ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; cùng đại diện lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang.

Thừa uỷ quyền của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thành Tâm trao Quyết định và hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc. Ảnh: HC

Thừa uỷ quyền của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thành Tâm trao quyết định và phát biểu. Ông bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng Trung tướng Đinh Văn Nơi trên cương vị mới sẽ sát cánh cùng tập thể Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng địa phương đoàn kết, đưa Đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ sáng tạo có chuyên môn tầm vóc quốc tế vào năm 2030, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tin tưởng giao trọng trách mới, Trung tướng Đinh Văn Nơi khẳng định, việc được trở lại công tác tại An Giang là một niềm vui đặc biệt đối với cá nhân ông.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang trao hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc. Ảnh: HC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đặc khu Phú Quốc cam kết sâu sát cơ sở, lắng nghe Nhân dân, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc của địa phương; luôn cầu thị, lắng nghe tâm tư, ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; kế thừa trọn vẹn những thành quả và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tối đa trí tuệ tập thể, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.

Ông Đinh Văn Nơi, tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HC

Nhận định Phú Quốc có vị trí chiến lược đặc biệt về kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cam kết sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương và tỉnh về phát triển Đặc khu. Đồng thời, ông sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và huy động tối đa nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ - đặc biệt là các công trình trọng điểm phục vụ Năm APEC 2027 nhằm nâng cao vị thế của Phú Quốc trên bản đồ quốc tế.

"Tôi đến với An Giang bằng sự trân trọng, tinh thần cầu thị và mong muốn được đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của tỉnh... quyết tâm xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp", ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.