Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các đơn vị, cục chức năng của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu, giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, biểu dương trong quá trình công tác, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của đơn vị, địa phương; được lãnh đạo các cấp và CBCS trong đơn vị, địa phương tín nhiệm, đánh giá cao.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Đinh Văn Nơi đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang, tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân giữ vững ổn định an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị của Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác; đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Thiếu tướng Đinh Văn Nơi với cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu Bộ giao.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng và hỗ trợ Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông và bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, mối đoàn kết nội bộ và quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo và CBCS kế cận trong đơn vị.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của CBCS Cục An ninh chính trị nội bộ trên các mặt công tác của đơn vị thời gian qua, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị CBCS của đơn vị tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, đoàn kết, tham mưu để đồng chí Đinh Văn Nơi và tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Trong niềm vinh dự, vui mừng và xúc động, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Lương Tam Quang, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Quảng Ninh và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS, công nhân viên Công an tỉnh An Giang, Quảng Ninh đã tin tưởng, hỗ trợ, giúp đỡ bản thân đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi bày tỏ, xác định những nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng vừa là mệnh lệnh, vừa là tình cảm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an dành cho cá nhân và CBCS Cục An ninh chính trị nội bộ. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi xin hứa luôn tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm, nỗ lực cao nhất với tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

