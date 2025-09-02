Dàn xe tăng, khí tài cùng vạn chiến sĩ hội tụ về Quảng trường Ba Đình
Trăm triệu trái tim trên mọi miền Tổ quốc đang hướng về Ba Đình, chờ đợi thời khắc hào hùng của ngày Tết Độc lập.
|
Sáng nay, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình.
Trước đó, các buổi tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đã liên tục diễn ra, luôn thu hút hàng vạn người theo dõi trực tiếp, song sức hút của buổi lễ chính thức hôm nay không hề giảm.
Để đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ kỷ niệm, hàng loạt tuyến đường cấm xe, người không có nhiệm vụ, song người dân không ngại đi bộ nhiều cây số hoặc chờ đợi qua đêm trên phố để xem lễ kỷ niệm.
Không khí chuẩn bị Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Hải
Hơn 16.300 quân nhân Quân đội và Công an hành quân vào các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình.
Người dân mang theo cờ, hò reo chào đón. Hàng ngàn người đã đổ về cung đường này chờ hàng chục tiếng đồng hồ để đón giây phút đoàn diễu binh đi ngang qua.
Khi các chiến sĩ đến gần, cả tuyến phố như vỡ òa. Nhiều người đưa tay chào, gọi to trong phấn khích. Rất nhiều người tranh thủ chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc.
Các đoàn diễu binh di chuyển vào quảng trường qua phố Ngọc Hà. Ảnh: Lê Anh Dũng
Khối sĩ quan Phòng không - Không quân. Ảnh: Lê Anh Dũng
Khối sĩ quan Hải quân. Ảnh: Lê Anh Dũng
Ảnh: Lê Anh Dũng
Gần 3 tiếng trước lễ kỷ niệm, các khối nghi trượng gồm: xe rước biểu tượng Quốc huy; cờ Tổ quốc, cờ Đảng; chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng 80 năm Quốc khánh tiến vào quảng trường.
Các khối xe Nghi trượng. Ảnh: Phạm Hải
Trong khi đó các xe biểu tượng của khối diễu hành cũng tập trung ở ngoài phía đường Quán Thánh. Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an và TP Hà Nội đã triển khai từ nhiều ngày trước phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ kỷ niệm.
Các khối diễu hành trên đường Quán Thánh. Ảnh: Thế Bằng
Các xe tăng thiết giáp, bánh xích đã cơ động từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình. Trong khi đó, khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình về Quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng reo hò mỗi khi có xe khí tài đi qua.
Dàn xe từ trường đua F1 theo lộ trình: Lê Quang Đạo – Lê Đức Thọ – Hồ Tùng Mậu – Phạm Văn Đồng – Hoàng Minh Thảo – Võ Chí Công – Âu Cơ – Nghi Tàm, về điểm tập kết tại đường Thanh Niên, Nghi Tàm.
Tên lửa S-125VT được vận chuyển trên đường Thanh Niên. Đây là phiên bản hiện đại hóa, do chính Việt Nam cải tiến, với nhiều tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn, giúp tăng tầm bắn và cải thiện khả năng đánh trúng mục tiêu. Quá trình nâng cấp và hiện đại hóa do Viettel thực hiện. Ảnh: Quyết Thắng - Bá Phúc
Tên lửa Scud-B và Pháo phản lực BM-21 trên đường Thanh Niên. Ảnh: Quyết Thắng - Bá Phúc
Tên lửa đạn đạo Scud-B là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật, tấn công vào các mục tiêu cố định của đối phương như sở chỉ huy, căn cứ quân sự, sân bay… Tổ hợp tên lửa Scud-B trong biên chế QĐND Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự và phòng thủ quốc gia, giúp bảo vệ chủ quyền và an ninh Tổ quốc.
Pháo phản lực BM-21 Grad là một trong những hỏa lực chủ lực của Binh chủng Pháo binh - Tên lửa QĐND Việt Nam. BM-21 khẳng định sức mạnh tổng hợp của quân đội. Trong thực tế tác chiến, BM-21 phát huy vai trò tấn công phủ đầu, khoanh vùng tiêu diệt sinh lực và công sự địch ở cự ly xa.
Các xe chở UAV và khối xe Tác chiến điện tử. Ảnh: Quyết Thắng - Bá Phúc
Trong Quảng trường Ba Đình, các lực lượng thuộc khối đứng bắt đầu tập trung, đại biểu có mặt tại khán đài.
Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn buổi lễ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh phục vụ lễ kỷ niệm và quy định về việc sử dụng giấy mời do Ban Tổ chức phát hành.
Đại biểu phải đeo thẻ và có giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm (thiếu thẻ hoặc giấy mời sẽ không được ra vào khu vực khán đài).
Tại các khán đài, các lực lượng ban tổ chức, phục vụ, báo chí, kỹ thuật viên chỉ được phép tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.
Ảnh: Phạm Hải
Tại các tuyến phố Lê Hồng Phong, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học... hàng nghìn người dân tập trung đứng, ngồi sẵn hai bên đường.
Không chen vào khu vực trung tâm của buổi diễu binh, nhiều người chọn cách ngồi ở "vòng ngoài" là các tuyến đường mà đoàn diễu binh đi về điểm tập kết.
Biển người quây kín toàn bộ ngã tư và dọc tuyến đường từ Liễu Giai - Văn Cao về tới điểm tập kết sân vận động Quần Ngựa. Ảnh: Thạch Thảo
Biển người quây kín toàn bộ ngã tư và dọc tuyến đường từ Liễu Giai - Văn Cao về tới điểm tập kết sân vận động Quần Ngựa.
Lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành.
Các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình như Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Trần Phú, công tác an ninh được thắt chặt, rào chắn nhiều lớp.
Các khối diễu binh cơ động đến gần điểm tập kết ở khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Thanh Niên, người dân đứng kín hai bên đường hò reo, vẫy chào.
Khối hồng kỳ. Ảnh: Thế Bằng
Khối chiến sĩ Công binh trong quân phục rằn ri hoa văn in loang với tông vàng sẫm kết hợp nâu ghi, cùng trang bị súng. Ảnh: Thế Bằng
Khối diễu binh sĩ quan Lục quân. Ảnh: Thế Bằng
Đoàn tăng thiết giáp rời trụ sở Bộ Quốc phòng, các xe đã vào vị trí tập kết trên đường Thanh Niên.
Dẫn đầu đội hình xe pháo quân sự tiến vào Ba Đình là các xe tăng T54B, T55, T62, T90S. Ảnh: Thế Bằng
Ngồi một góc cạnh sân vận động Quần Ngựa, bà Lê Thị Thoa không khỏi bồn chồn mất ngủ một phần do lạ chỗ, một phần vì sắp được gặp người con trai. Sân vận động Quần Ngựa là một trong những điểm tập kết cuối của khối đi bộ Quân đội.
Bà Thoa cùng con gái đi tàu từ Đắk Lắk từ ngày 31/8 đến 20h ngày 1/9 có mặt tại Hà Nội, khá là vất vả nhưng khi xuống tàu thì mọi mệt mỏi dường như tan biến vui vì không khí náo nhiệt ngay tại Ga Hà Nội và sự mến khách của người dân Thủ đô.
Và lý do quan trọng nhất là bà sắp được gặp con trai.
Bà Lê Thị Thoa mặc áo cờ đỏ sao vàng mong mỏi phút giây gặp con trai. Ảnh: Nguyễn Huy
Con trai bà tham gia khối diễu binh Tác chiến không gian mạng. Anh vinh dự được tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Cả mấy tháng nay không được gặp mặt con, chủ yếu liên lạc qua điện thoại, càng gần sáng bà lại thao thức.
Bà chia sẻ đây lần đầu ra Thủ đô, sau khi xem xong lễ diễu binh sẽ vào Lăng viếng Bác và tham quan một số địa danh nổi tiếng.
Dậy trang điểm từ sáng tinh mơ, bạn trẻ Thuỳ Quyên (phường Hoàng Mai) cho biết phải có mặt từ sáng sớm ngày 1/9 mới có được vị trí thuận lợi sát đường.
Thuỳ Quyên và bạn thức dậy sớm dùng điện thoại soi gương để trang điểm. Ảnh: Thế Bằng
Trong khi đó, người dân tại phố Nguyễn Khắc Cần cùng nhau ca hát những bài ca cách mạng tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, ai cũng hân hoan. Không khí đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự.
Các chiến sĩ trường Sĩ quan chính trị giao lưu với người dân. Ảnh: Nguyễn Huế
Người dân tại phố Nguyễn Khắc Cần cùng nhau ca hát, ai cũng hân hoan. Ảnh: Nguyễn Huế
Cựu chiến binh mặc quân phục với huân, huy chương, đội mũ chỉnh tề, mang theo ảnh Bác Hồ đến khu vực ở đường Thanh Niên chờ đón các khối tham gia lễ kỷ niệm. Đây là nơi tập trung của các khối xe pháo quân sự, chỉ ít phút nữa sẽ cơ động từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng ra đến đây.
Trong chiến tranh gian khổ, ác liệt, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ “chân trần, chí thép” đã hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt trên khắp các chiến trường để cho đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, tô thắm thêm danh xưng Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân đã trao tặng.
Sau chiến tranh, các quân nhân xuất ngũ đứng trong hàng ngũ cựu chiến binh Việt Nam luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức vào xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Các cựu chiến binh, người có công với cách mạng được ưu tiên di chuyển và sắp xếp chỗ ngồi thuận lợi. Ảnh: Thế Bằng
Tại lễ kỷ niệm năm nay, nhiều chỗ ngồi đã được bố trí, ưu tiên cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi lễ.
Trong đó Công an TP Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên hay phường Ba Đình bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương.
Tại ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng, rất đông các cựu chiến binh được đưa vào quảng trường bằng xe điện. Ảnh: Quyết Thắng
Xe chở các khối diễu binh, diễu hành tiến về gần Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thế Bằng
Hàng nghìn người dân hai bên đường hân hoan chào đón. Ảnh: Trọng Tùng
Ngày 1/9, biển người đổ về các tuyến phố trung tâm thành phố chờ xem diễu binh, diễu hành. Các đường Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Tràng Tiền, Hoàng Hoa Thám... chật kín người. Công tác an ninh ở khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình được siết chặt ở mức cao nhất. Khách mời, người ra vào khu vực này phải trình giấy mời và thẻ, kiểm tra qua máy dò.
Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn đồ ăn, vật dụng như chiếu, bạt, lều... để "đóng quân" từ sớm, không bỏ lỡ dịp hiếm có chứng kiến cảnh quân nhân và xe pháo, khí tài trên đường phố Thủ đô.
Ảnh: Nguyễn Huế
Hàng loạt tuyến đường trung tâm thành phố cấm xe, hạn chế đường ra vào từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.
Đến rạng sáng, hai bên vỉa hè chật kín người chờ đợi xem diễu binh, diễu hành; lực lượng chức năng liên tục phát loa hướng dẫn đảm bảo trật tự.
Các cô bác cựu chiến binh giao lưu với người dân tại ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền. Ảnh: Trần Minh Quân
Hà Nội lắp mới hơn 20 màn hình LED, sử dụng hơn 250 màn có sẵn ở các cơ quan, điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách xem diễu binh, diễu hành, giảm áp lực tập trung tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.
Các màn hình LED sẽ truyền tải trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành, cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và phim tài liệu lịch sử. Điều này giúp người dân dễ dàng hòa mình vào không khí ngày hội từ nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, thay vì phải tập trung về một địa điểm.
Việc bố trí hệ thống màn hình LED không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn góp phần giảm áp lực lớn về giao thông và an ninh tại khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Sáng kiến này giúp đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự trong suốt những ngày lễ lớn.
Để hỗ trợ người dân và du khách, Công an TP Hà Nội đã phát hành mã QR tra cứu vị trí màn hình LED. Mã QR này giúp mọi người chủ động lựa chọn điểm theo dõi phù hợp, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin, các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân không dừng đỗ phương tiện tùy tiện, gây cản trở giao thông. Đây là lời kêu gọi chung tay xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch, an toàn và thân thiện trong ngày hội lớn của dân tộc.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình đại lễ, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.
Thời gian cấm đường, phân luồng giao thông bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm):
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.
Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.
Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Hà Nội - Hơn 12 tiếng trước giờ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, an ninh được thắt chặt nhiều lớp ở các tuyến phố Thủ đô, tối 1/9.
