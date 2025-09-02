Dàn xe tăng, khí tài cùng vạn chiến sĩ hội tụ về Quảng trường Ba Đình

Cựu chiến binh nâng niu ảnh Bác Hồ xuyên đêm

Cựu chiến binh mặc quân phục với huân, huy chương, đội mũ chỉnh tề, mang theo ảnh Bác Hồ đến khu vực ở đường Thanh Niên chờ đón các khối tham gia lễ kỷ niệm. Đây là nơi tập trung của các khối xe pháo quân sự, chỉ ít phút nữa sẽ cơ động từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng ra đến đây.

Trong chiến tranh gian khổ, ác liệt, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ “chân trần, chí thép” đã hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt trên khắp các chiến trường để cho đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, tô thắm thêm danh xưng Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân đã trao tặng.

Sau chiến tranh, các quân nhân xuất ngũ đứng trong hàng ngũ cựu chiến binh Việt Nam luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức vào xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Các cựu chiến binh, người có công với cách mạng được ưu tiên di chuyển và sắp xếp chỗ ngồi thuận lợi. Ảnh: Thế Bằng

Tại lễ kỷ niệm năm nay, nhiều chỗ ngồi đã được bố trí, ưu tiên cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi lễ.

Trong đó Công an TP Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên hay phường Ba Đình bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương.

Tại ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng, rất đông các cựu chiến binh được đưa vào quảng trường bằng xe điện. Ảnh: Quyết Thắng