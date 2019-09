Nam hành khách định mang súng bắn đạn hơi cay lên máy bay ra nước ngoài

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 11:31 AM (GMT+7)

Nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài phát hiện bên trong hành lý xách tay của hành khách định lên chuyến bay đi Thái Lan có vật nghi là khẩu súng bắn đạn hơi cay cùng hộp tiếp đạn đã nhanh chóng cách ly hành khách và kiện hành lý.

An ninh hàng không sân bay Nội Bài vừa phát hiện một hành khách mang súng bắn đạn hơi cay trong hành lý xách tay.

Soi chiếu an ninh tại sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh minh họa: Dương Ngọc

Cụ thể, sự việc được phát hiện tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách, hành lý xách tay quốc tế đi cánh A, Nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài. Qua kiểm tra màn hình soi chiếu, 1 nhân viên an ninh thuộc Đội An ninh soi chiếu quốc tế, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện bên trong 1 kiện hành lý xách tay nghi ngờ có 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay.

Ngay sau khi phát hiện vật phẩm nghi ngờ là khẩu súng bắn đạn hơi cay, nhân viên an ninh hàng không đã nhanh chóng cách ly hành khách và kiện hành lý xách tay chứa vật phẩm; đồng thời phối hợp tiến hành kiểm tra trực quan kiện hành lý nêu trên phát hiện 1 súng bắn đạn hơi cay, màu đen, hiệu RG88 RC125008092, chiều dài khoảng 16 cm và 3 viên đạn màu vàng bên trong hộp tiếp đạn.

Quy định về an ninh hàng không nêu rõ cấm hành khách mang theo các vật phẩm: Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bao gồm các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laser, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này; các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa; các loại lựu đạn khói, lựu đại cay, quả nổ; các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, còng khóa số 8, bàn chông, dây đinh gai, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn; động vật nghiệp vụ…

Kiện hành lý trên là của hành khách P.N.L. (43 tuổi, quê Hà Giang) đi chuyến bay TG 561 của hãng hàng không Thái Lan Thai Airways, chặng bay Hà Nội - Bangkok, dự định cất cánh lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Nhân viên an ninh hàng không đã yêu cầu hành khách trên xuất trình giấy tờ liên quan đến khẩu súng nêu trên nhưng tại thời điểm kiểm tra, hành khách P.N.L. đã xuất trình giấy phép hết thời hạn hiệu lực (Giấy phép sử dụng số 590329/GP do phòng PC 64, Công an tỉnh Hà Giang cấp ngày 5-6-2013, cấp cho Công ty TNHH Giang Hải, địa chỉ phường Minh Khai, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, có giá trị đến ngày 5-6-2018 được phép sử dụng súng hơi cay nhãn hiệu RG 88, nước sản xuất Đức, số hiệu RC 125008092).

Tại phòng trực xử lý vụ việc, qua làm việc với lực lượng chức năng, hành khách P.N.L. thừa nhận mình mang súng hơi cay đi máy bay mà giấy phép sử dụng hết thời hạn hiệu lực là sai, đã vi phạm vào Điều 5, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 về Quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Hành khách P.N.L. hứa sẽ không tái phạm.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã bàn giao vụ việc cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.