Trà Vinh có tân Giám đốc và Phó Giám đốc công an

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 20:52 PM (GMT+7)

Chiều 28/2, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Tư (sinh năm 1967, quê quán huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) Trưởng Công an TP Trà Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc; Đại tá Vũ Hoài Bắc (sinh năm 1970, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, trên cương vị mới Đại tá Vũ Hoài Bắc và Đại tá Lê Văn Tư tiếp tục phát huy trình độ, năng lực; gương mẫu, đoàn kết cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, tham mưu trúng, kịp thời cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

