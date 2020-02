Chân dung 10 Chủ tịch tỉnh được bầu mới thời gian nửa cuối nhiệm kỳ

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 15:30 PM (GMT+7)

Trong thời gian qua (tính từ tháng 5 năm 2019 tới nay) nhiều tỉnh đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới. Việc kiện toàn nhân sự này có trường hợp kiện toàn do cán bộ luân chuyển, có trường hợp nghỉ hưu, cũng có trường hợp liên quan tới kỷ luật.

1. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân

Cách đây 2 ngày (21/2), ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Tuân sinh năm 1964, quê Khánh Hòa, ông là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII và XIII. Theo quy định của pháp luật, kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển để Thủ tướng xem xét, phê chuẩn.

Người giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trước đó là ông Lê Đức Vinh. Ông này bị kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính với hình thức cách chức.

Ông Nguyễn Tấn Tuân được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (ảnh IT).

2. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền

Tháng 12/2019, HĐND tỉnh Bình Phước đã họp và bầu bà Trần Tuệ Hiền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh 2016 -2021. Bà Hiền sinh năm 1969, quê Quảng Nam. Người tiền nhiệm của bà Hiền là ông Nguyễn Văn Trăm đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (ảnh IT).

3. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang

Vào giữa tháng 11/2019, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã họp bất thường bầu bà Nguyễn Hương Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Bà Giang sinh năm 1969, quê Hải Dương. Người tiền nhiệm của bà Giang là ông Nguyễn Tử Quỳnh đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (ảnh IT).

4. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái

Vào cuối tháng 10/2019, HĐND tỉnh Bắc Giang đã họp (kỳ họp bất thường) bầu ông Dương Văn Thái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Thái sinh năm 1970, quê Bắc Giang. Người tiền nhiệm của ông Thái là ông Nguyễn Văn Linh đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (ảnh Cổng thông tin điện tử Bắc Giang).

5. Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh

Tháng 7/2019, HĐND tỉnh Hòa Bình đã họp bầu ông Bùi Văn Khánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Ông Khánh sinh năm 1964, quê Hòa Bình. Người tiền nhiệm của ông Khánh là ông Nguyễn Văn Quang đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh (ảnh IT).

6. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Vào giữa tháng 7/2019, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã họp và bầu ông Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Hưng sinh năm 1976, quê Hà Tĩnh, trước khi luân chuyển về Hà Tĩnh công tác ông giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Người tiền nhiệm của ông Hưng là ông Đặng Quốc Khánh, ông đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (ảnh báo Hà Tĩnh).

7. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng

Vào đầu tháng 7/2019, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã họp vào bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Thắng sinh năm 1973, trước khi được điều động về Quảng Ninh công tác, ông có nhiều năm công tác tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) và trải qua nhiều vị trí quan trọng, như Tổng giám đốc; Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (ảnh IT).

8. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Vào tháng 6/2019, HĐND tỉnh Sơn La đã họp vào bầu ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Khánh sinh năm 1969, quê Sơn La, trước khi được bầu ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Người tiền nhiệm của ông Khánh là ông Cầm Ngọc Minh đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (ảnh IT).

9. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh

Vào đầu tháng 6/2019, HĐND thành phố Cần Thơ đã họp và bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 -2021. Ông Mạnh sinh năm 1974, quê Hà Nội. Trước khi được luân chuyển về Cần Thơ công tác ông Mạnh là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Người tiền nhiệm của ông Mạnh là ông Võ Thành Thống, ông này được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh (ảnh IT).

10. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình

Vào cuối tháng 5/2019, HĐND tỉnh An Giang đã họp và bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Bình sinh năm 1964, quê An Giang, trước đó ông giữ chức Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Người tiền nhiệm của ông Bình là ông Vương Bình Thạnh đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (ảnh IT).

