Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là ai ?

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 14:01 PM (GMT+7)

Đại tá Hồ Văn Mười, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Còn Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 6/12, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Lễ công bố quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk

Tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định về điều động công tác cán bộ tại Công an tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, Đại tá Hồ Văn Mười (SN 1969, quê Quảng Nam), Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Bên cạnh đó, điều động Đại tá Lê Văn Tuyến (SN 1973, quê Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Hồ Văn Mười hứa sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khách quan, công tâm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai đồng bộ các mặt công tác, nắm chắc tình hình, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông ngày càng chính quy, tinh nhuệ; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Còn Đại tá Lê Văn Tuyến cho biết, cách đây 2 năm được Bộ trưởng Bộ Công an điều động về làm Giám đốc công an tỉnh Đắk Nông. Sau 2 năm công tác, gắn bó, Tây Nguyên đã là một phần trong ông. Đại tá Lê Văn Tuyến xin hứa tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần của Công an tỉnh Đắk Lắk đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đội ngũ công an đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tan-giam-doc-cong-an-tinh-dak-lak-va-dak-nong-la-ai-1038938.h...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tan-giam-doc-cong-an-tinh-dak-lak-va-dak-nong-la-ai-1038938.html