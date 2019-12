Tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - con người hành động

Không chỉ vụ đột kích quán bar Cosmo đêm 7/12, người ta mới thấy đại tá Vũ Hồng Văn (43 tuổi) trực tiếp có mặt tại hiện trường. Trước đó, suốt thời gian công tác ở tỉnh Đắk Lắk, đại tá Văn đã đích thân cùng cấp dưới phá hàng chục vụ án, góp phần ổn định an ninh – trật tự xã hội.

Tháng 6/2018, đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu. Khi đương nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Văn đã trực tiếp ra hiện trường, chỉ đạo phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp.

Cuối tháng 11/2019, đại tá Vũ Hồng Văn được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong thời điểm tỉnh này có nhiều lùm xùm tiêu cực trong ngành công an.

Đại tá Vũ Hồng Văn (người lái xe mô tô) tại một buổi lễ trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk ĐắK. Ảnh: C.A

Gần đây nhất là thông tin một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm, "bảo kê" xe quá tải, bên cạnh đó có sự "ăn chặn" tiền phụ cấp. Trước đó 2 tháng, ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và nhiều phó giám đốc khác cũng bị kỷ luật.

Ngày 27/11 vừa qua, đại tá Vũ Hồng Văn (trái) chính thức được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Mạnh Quân

Rạng sáng 8/12, đại tá Vũ Hồng Văn trực tiếp dẫn đầu hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, hình sự… đột kích quán bar Cosmo, nằm tầng 4, khách sạn Central Park (số 128 đường Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hoà).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 200 thanh niên tụ tập lắc lư trong tiếng nhạc ầm ĩ. Trong đó nhiều thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 18 viên ma túy tổng hợp các loại, 6 gói chất bột màu trắng nghi ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác.

Trước khi đột kích quán bar Cosmo, cách đây vài ngày, người dân TP.Biên Hoà đã thấy một người đàn ông chạy chiếc xe Dream cọc cạch, đầu đội mũ cối, mặc chiếc áo xanh, trực tiếp chạy thị sát những con phố "ăn chơi" khét tiếng ở TP.Biên Hoà. Người đàn ông đội mũ cối ấy chính là tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đại tá Vũ Hồng Văn. Ảnh: C.T.V

Theo Luật sư Nguyễn Văn Quynh – Giám đốc Hãng luật Hưng Yên (Đoàn luật sư TP.Hà Nội): “Việc Bộ Công an cử đại tá Vũ Hồng Văn về lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tạo một “cú hích”, xốc lại tinh thần làm việc của lực lượng công an địa phương này. Đặc biệt, với một địa bàn mà tình hình an ninh – trật tự xã hội vốn rất phức tạp, lâu nay vẫn chưa ổn định, với mẫu người hành động như đại tá Vũ Hồng Văn, chắc chắn tình hình sẽ có sự chuyển biến tốt đẹp hơn”.

