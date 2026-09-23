TP.HCM tiếp tục mưa lớn, những nơi nào dễ ngập người dân cần tránh?

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ trong ngày 23/9, thời tiết TP.HCM tiếp tục chịu tác động của vùng hội tụ trên khu vực Nam Bộ, khiến mưa duy trì trên diện rộng.

TP.HCM mưa lớn trong nhiều ngày tới

Đáng chú ý, lượng mưa từ 7 giờ ngày 23/9 đến 7 giờ ngày 24/9 tại TP.HCM được dự báo phổ biến khoảng 40-70mm, có nơi trên 100mm. Xác suất xảy ra mưa lớn tại nhiều khu vực ở mức cao.

Những ngày qua TP.HCM liên tục có mưa vào chiều tối. Ảnh: Q.D

Đợt mưa này chưa kết thúc trong ngày 23/9. Cơ quan khí tượng nhận định mưa vừa, mưa to và dông tại TP.HCM cùng nhiều tỉnh Nam Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/9.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn có thể tiếp tục gây ngập cục bộ tại các tuyến đường thấp, khu dân cư trũng, khu vực ven sông, kênh rạch và những nơi có khả năng thoát nước chậm.

Trước đó, từ ngày 18/9 đến nay, TP.HCM đã liên tục xuất hiện các đợt mưa lớn. Có thời điểm lượng mưa ghi nhận tại Long Điền đạt hơn 110mm. Trong giai đoạn từ ngày 21 đến sáng 23/9, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực TP.HCM được dự báo ở mức 70-150mm, có nơi vượt 150mm.

Các điểm ngập ở TP.HCM cần lưu ý

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.

Tại khu vực TP.HCM cũ, những điểm người dân cần đặc biệt lưu ý gồm: chợ Thủ Đức, đường Phan Văn Hớn, khu vực Thanh Đa - Bình Quới, đường Ung Văn Khiêm, đường Phạm Văn Chiêu, đường Phan Huy Ích, đường Nguyễn Văn Quá, đường song hành Quốc lộ 22, Tỉnh lộ 43, Lê Thị Hoa.

Một số tuyến đường ven sông, kênh rạch như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Hưởng... cũng có nguy cơ ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Mưa lớn dễ gây ngập cục bộ trong đô thị. Ảnh: Q.D

Tại khu vực Bình Dương cũ, các điểm cần lưu ý gồm: Quốc lộ 1K, đại lộ Bình Dương, đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực suối Bình Thắng, đường Thích Quảng Đức, ĐT744, ĐT748 và một số khu dân cư tại Thuận An, Thủ Dầu Một.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, người dân cần lưu ý Quốc lộ 51, đặc biệt các đoạn giao Huỳnh Thúc Kháng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng; cùng các tuyến Thi Sách, Võ Nguyên Giáp, đường 30/4 tại khu vực Vũng Tàu.

Các vị trí trên là những nơi từng ghi nhận ngập hoặc nằm trong kế hoạch theo dõi, xử lý ngập của TP.HCM, không đồng nghĩa tất cả sẽ ngập trong ngày 23/9.

Trong trường hợp mưa lớn, người dân nên hạn chế đi qua những đoạn nước dâng nhanh, không cố chạy xe vào vùng ngập sâu, đề phòng hố ga, miệng cống và mặt đường bị nước che khuất.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân TP.HCM chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa dông; hạn chế di chuyển qua những tuyến đường thường xuyên ngập sâu khi xuất hiện mưa lớn, đồng thời đề phòng cây xanh gãy đổ, lốc, sét và gió giật mạnh.

TP.HCM có 159 điểm ngậpTheo kế hoạch chống ngập của TP.HCM, sau khi mở rộng địa giới, toàn thành phố hiện có 159 điểm ngập, trong đó 57 điểm được xác định là ngập nặng.Cụ thể, khu vực TP.HCM cũ có 34 điểm ngập nặng, khu vực Bình Dương cũ có 9 điểm và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 14 điểm.Các điểm ngập xuất hiện do nhiều nguyên nhân như mưa lớn vượt khả năng thoát nước, triều cường, hệ thống cống quá tải, địa hình trũng thấp hoặc chịu tác động đồng thời của mưa và thủy triều.