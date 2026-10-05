Ukraine xuyên thủng “vùng tử thần” của Nga, tung xe tăng trở lại chiến trường khiến Moscow bất ngờ

Ảnh minh họa Telegraph.

Chiến thuật để đưa xe tăng trở lại chiến trường của Ukraine

Theo The Telegraph, chiến thuật này đóng vai trò quan trọng trong cuộc phản công tại khu vực Oleksandrivka, giúp Ukraine giành lại khoảng khoảng 746 km² lãnh thổ. Việc đưa xe tăng vào khu vực này không diễn ra trong vài ngày mà được chuẩn bị suốt khoảng 8 tháng.

Bước đầu tiên của Ukraine là làm suy yếu hệ thống hậu cần phía sau tiền tuyến. Các đơn vị UAV và lực lượng đặc nhiệm liên tục tấn công đoàn xe tiếp tế của Nga, có mục tiêu nằm cách tiền tuyến tới hơn 160 km. Riêng trong tháng 5, Ukraine thực hiện hơn 200 cuộc tập kích nhằm vào các phương tiện hậu cần của Nga.

Khi nguồn tiếp tế bị cắt giảm, các đơn vị vận hành UAV và pháo binh Nga bắt đầu thiếu đạn, nhiên liệu và trang thiết bị. Những cuộc tấn công sâu hơn, cách tiền tuyến khoảng 30-40 km, tiếp tục làm suy yếu pháo binh Nga. Xa hơn nữa, các cuộc tập kích nhằm vào UAV trinh sát khiến Nga ngày càng khó phát hiện mục tiêu cho các hệ thống pháo và tên lửa.

Ukraine sau đó chuyển sang săn lùng chính các đội UAV và hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Các UAV trinh sát được sử dụng liên tục để phát hiện vị trí đối phương. Khi một UAV bị bắn hạ, vị trí của hệ thống phòng thủ được ghi nhận và dữ liệu được sử dụng cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Theo các chuyên gia, chiến thuật này không hoàn toàn xóa bỏ “vùng tử thần” do UAV tạo ra, mà đẩy nó lùi sâu hơn khỏi tiền tuyến, mở ra một hành lang tương đối an toàn cho lực lượng Ukraine.

Một yếu tố đáng chú ý khác là chiến tranh điện tử. Các đơn vị Ukraine được cho là đã xâm nhập vào hệ thống liên lạc của binh sĩ Nga để theo dõi phản ứng của họ sau các đợt pháo kích. Những tin nhắn hoảng loạn như “suýt trúng” có thể giúp Ukraine xác định vị trí quân bị giả lập trạm phát sóng di động để khiến điện thoại của binh sĩ Nga kết nối sĩ Ukraine thậm chí phải di chuyển hàng chục km bằng đường bộ và vượt sông để tiếp cận khu vực chiến đấu. Ở một số nơi, họ bơi qua sông trong khi UAV đưa quần áo khô sang bờ bên kia Nga và điều chỉnh hỏa lực.

Các chuyên gia cho rằng Ukraine có thể sử dụng UAV mang thiết bị giả lập trạm phát sóng di động để khiến điện thoại của binh sĩ Nga kết nối với hệ thống này, từ đó làm lộ dữ liệu vị trí.

Khi lực lượng Nga bắt đầu rút các đội UAV và thiết bị tác chiến điện tử về phía sau, bộ binh Ukraine mới tiến lên. Các nhóm lính dù và lực lượng xung kích luồn qua những khoảng trống trong phòng tuyến Nga, nhiều khi tránh giao chiến trực tiếp với các vị trí phòng thủ kiên cố.

Binh sĩ Ukraine thậm chí phải di chuyển hàng chục km bằng đường bộ và vượt sông để tiếp cận khu vực chiến đấu. Ở một số nơi, họ bơi qua sông trong khi UAV đưa quần áo khô sang bờ bên kia.

Chỉ sau khi bộ binh giành được mặt đất, xe tăng mới xuất hiện.

Nhiệm vụ mới của xe tăng Ukraine

Nhiệm vụ chính của xe tăng không phải là thực hiện những cuộc đột kích quy mô lớn như hình ảnh quen thuộc của chiến tranh cơ giới, mà là giữ vững khu vực đã được bộ binh chiếm lại và chống các đợt phản công của Nga.

Một số xe tăng được cho là Challenger 2 do Anh sản xuất, bên cạnh các loại xe tăng phương Tây và Liên Xô cũ. Tại Kharkov, Trung đoàn xung kích 475, còn gọi là Code 9.2, gần đây cũng công bố hình ảnh hai xe tăng tấn công vị trí Nga tại Vilkhuvatka. Các xe được gia cố thêm giáp chống UAV và có UAV ném bom hạng nặng cùng UAV FPV yểm trợ.

Dù một số xe tăng Ukraine vẫn bị phá hủy, các chuyên gia nhận định xe tăng phương Tây đã chứng minh khả năng chịu đựng đáng kể trước các cuộc tấn công bằng UAV.

Điều Ukraine chứng minh không phải là kỷ nguyên xe tăng đã quay trở lại như năm 2022, mà là xe tăng vẫn có chỗ đứng trên chiến trường nếu cách sử dụng chúng thay đổi.

Thay vì để xe tăng tự mình tiến vào “vùng tử thần”, Ukraine trước tiên dùng UAV, tác chiến điện tử, bộ binh và tên lửa tầm xa để làm suy yếu chiến trường, sau đó mới đưa thiết giáp vào.

Bài học này cũng đang được Anh theo dõi sát sao khi London hiện đại hóa lực lượng Challenger 2 lên Challenger 3. Theo các chuyên gia, tương lai của chiến tranh thiết giáp có thể không phải là những đoàn xe tăng tự do cơ động, mà là một mô hình trong đó drone định hình chiến trường, còn xe tăng tiến vào khi môi trường đã đủ an toàn để chúng sống sót.