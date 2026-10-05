Video pháo 'hoa cẩm chướng' Nga phá tung cứ điểm của Ukraine ở Zaporizhzhia

Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này tập kích hàng loạt cứ điểm của Ukraine ở mặt trận Zaporizhzhia.

"Đơn vị trinh sát trên không đã phát hiện các cứ điểm được lực lượng Ukraine xây dựng bên trong các cánh rừng. Trong số này bao gồm cả cơ sở tập trung nhân lực và nhà kho chứa máy bay không người lái. Tọa độ của các mục tiêu sau đó đã được chuyển cho kíp vận hành pháo Gvozdika và các đòn tấn công chính xác sau đó đã đánh sập tất cả cơ sở của đối thủ", phía Nga cho biết.

Pháo tự hành Gvozdika của Nga tập kích hàng loạt cứ điểm bên phía Ukraine ở tiền tuyến Zaporizhzhia. Video: Zvezda

2S1 Gvozdika (tiếng Nga nghĩa là Hoa cẩm chướng) là pháo tự hành được Liên Xô chế tạo và đưa vào biên chế trong quân đội từ năm 1971. Xe nặng 15,7 tấn; dài 7,26m tính cả nòng; rộng 2,85m; cao 2,73m. Khả năng nâng góc nòng của 2S1 nằm trong khoảng -3 đến 70 độ, kíp vận hành gồm 4 binh sĩ. Tốc độ bắn tối đa đạt 5 phát/phút.

Vũ khí chính của 2S1 là pháo 2A18 có tầm bắn tối đa đạt 15,4km. Với đạn tăng tầm, khả năng tác chiến của 2S1 sẽ được nâng lên hơn 21,9km. Ở một số phiên bản hiện đại hóa, xe còn được lắp một vũ khí phụ trên nóc là một súng máy PKT sử dụng cỡ đạn 7,62 x 54mmR để chống lại bộ binh đối phương.