Một xã ở Quảng Ngãi hứng 6 trận động đất trong chưa đầy 26 giờ

Ngày 22/9, Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát thông báo về trận động đất xảy ra rạng sáng cùng ngày tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Cụ thể, vào lúc 2h06 ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn 3,2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.928 độ vĩ Bắc - 108.167 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Trận động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi), cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, xã Măng Bút đã liên tiếp ghi nhận 5 trận động đất.

Trận đầu tiên xảy ra lúc 00h37 ngày 21/9, có độ lớn 2,8, tại độ 14,829 độ vĩ Bắc - 108,239 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Tiếp đến 4h20, có độ lớn 3,0, tại tọa độ 14.948 độ vĩ Bắc - 108.168 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Đến 13h18, một trận động đất có độ lớn 2,7 xảy ra tại tọa độ 14.938 độ vĩ Bắc - 108.167 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút sáng 22/9. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Chỉ hơn 15 phút sau, lúc 13h33, khu vực này tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 2,9, tại tọa độ 14.936 độ vĩ Bắc - 108.176 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km.

Trận thứ 5 trong ngày 21/9 được ghi nhận lúc 16h58, có độ lớn 2,8, tại tọa độ 14.949 độ vĩ Bắc - 108.187 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Như vậy, từ rạng sáng 21/9 đến rạng sáng 22/9, khu vực xã Măng Bút đã ghi nhận 6 trận động đất liên tiếp.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ.

Các chuyên gia đánh giá đây là vùng động đất yếu, với cường độ cực đại dự báo không vượt quá 5,5 độ.

Hiện Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), đồng thời thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, cập nhật nhằm đánh giá mức độ hoạt động động đất tại khu vực này.