Triệt phá 'đại tiệc' ma tuý tại quán karaoke ở Hưng Yên

Ngày 4/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, trong đó 11 bị can bị khởi tố về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; 2 bị can về cả hai hành vi Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị phát hiện tại quán karaoke. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an xã Văn Giang tiến hành kiểm tra đột xuất một quán karaoke tại thôn Văn Giang, xã Văn Giang. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 14 người dương tính với ma túy, cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tại phòng VIP 6, tầng 3, lực lượng chức năng phát hiện 4 người, gồm 2 khách nam và 2 nhân viên nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,5533 gam Ketamine, 1,0170 gam MDMA cùng đĩa sứ, thẻ cứng và ống hút.

Tại phòng VIP 11, tầng 4, công an phát hiện 12 người, gồm 6 khách nam và 6 nhân viên nữ. Qua giám định, 11 người dương tính với ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 0,6896 gam MDMA, 2,1716 gam Ketamine cùng các dụng cụ liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lý Văn Thắng (SN 1985, trú tại xã Văn Giang), quản lý quán karaoke, là người trực tiếp bán ma túy, bố trí địa điểm và điều phối nhân viên phục vụ tại 2 phòng hát có khách sử dụng ma túy trên.

Quá trình điều tra cũng xác định, chủ quán Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1976) và vợ là Chu Thị Giang (SN 1979), cùng trú tại xã Văn Giang, đã trực tiếp hướng dẫn Thắng và nhóm nhân viên bố trí các phòng hát phục vụ khách có nhu cầu sử dụng ma túy, thường được gọi là "phòng bay”.

Các đối tượng Lý Văn Thắng, Nguyễn Văn Nghiêm và Chu Thị Giang (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Tại những "phòng bay" này, quán áp dụng mức thu tiền phòng và tiền nhân viên phục vụ theo thời gian cao hơn so với phòng hát thông thường. Nhân viên được bố trí phục vụ tại các "phòng bay” phải nhắn tin thông báo thời gian vào phòng trong nhóm Zalo để Nghiêm và Giang theo dõi, chấm công và thanh toán tiền phục vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.