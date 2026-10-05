Miền Bắc chuyển lạnh, nhiệt giảm hàng chục độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế. Ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 22-25 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Ngày 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc chuyển mưa, nhiệt giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ. Khu vực Hà Nội sáng 5/10 có lúc có mưa rào và dông; trời chuyển lạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 06/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/10:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ C, cao nhất 24-26 độ C. Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.