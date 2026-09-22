Hơn 10.000m3 đất đá vùi lấp đường vào ngôi làng

Chiều ngày 22/9, ông Khổng Giang Lam, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hợp cùng các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra khu vực sạt lở.

Tại hiện trường, một khối lượng lớn đất đá, đá từ taluy dương sạt xuống lòng đường, tạo thành điểm sạt trượt kéo dài, ước khoảng trên 10.000m3, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Vụ sạt lở đã làm 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu khu vực Làng Câu Trên, thuộc thôn Gốc Gạo bị cô lập hoàn toàn.

Chính quyền địa phương xác nhận, vụ việc xảy ra, từ ngày 20/9, nguyên nhân do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Theo người dân sống tại địa bàn, sạt lở khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn, con nhỏ ốm phải leo qua điểm sạt đến trung tâm xã khám bệnh, trẻ con nghỉ học do gia đình không dám đưa con đi qua khu vực sạt lở.

Khu vực xảy ra sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình và lên phương án khắc phục.

Vụ sạt lở khiến 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Qua kiểm tra, ông Khổng Giang Lam đã yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với thôn bản khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, phương tiện để xử lý đất, đá sạt lở, từng bước khơi thông tuyến đường, bảo đảm giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Địa phương đang tập trung xử lý điểm sạt lở để ổn định cuộc sống người dân.

Hiện, chính quyền xã đang tập trung lực lượng và phương tiện sớm xử lý điểm sạt lở, khôi phục giao thông, ổn định đời sống, sinh hoạt, nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân khu vực Làng Câu Trên.