Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Hiện nay, phía Mỹ đang duy trì liên lạc với cả Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc họp ba bên ở cấp độ kỹ thuật vào cuối tháng 10. Hôm qua, tôi đã xác nhận với họ rằng phía chúng tôi sẵn sàng ủng hộ cuộc họp như vậy vào cuối tháng 10", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Trước đó, thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov lưu ý rằng chính quyền Kiev phải đưa ra quyết định và bắt đầu đàm phán, vì quyền tự do ra quyết định của Kiev đang bị thu hẹp do các hoạt động tấn công của Lực lượng vũ trang Nga.

Moscow đã tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Khả năng tổ chức một vòng đàm phán mới vào tháng 10 hiện đang được thảo luận. Cuộc gặp trước đó theo thể thức này đã diễn ra vào tháng 2 tại Geneva.

Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow quan tâm đến việc loại bỏ các nguyên nhân gây ra xung đột và đạt được hòa bình bền vững, chứ không phải các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Lực lượng vũ trang Ukraine lợi dụng để tái vũ trang và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.