Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Hiện vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ đã có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến 26-29 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Người dân dạo Hồ Gươm những ngày cuối tháng 8/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Từ đêm nay, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi cao có nơi lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C. Riêng Hà Nội, từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa giông cục bộ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay 22-30 độ, ngày mai giảm còn 23-27 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất 12-17 độ C.

Ngoài ra, trên biển, gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-3 m.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m.Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra toàn khu vực Bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cơ quan khí tượng nhận định mùa đông năm nay không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít ngày hơn so với quy luật khí hậu.