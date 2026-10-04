Tháo dỡ quả cầu 18 tấn ở cửa ngõ TP HCM

Ngày 3/10, chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 13 tổ chức tháo dỡ quả cầu đường kính 8 m tại khu vực đầu cầu Vĩnh Bình, phường Lái Thiêu.

Đại diện chủ đầu tư cho biết công trình được tháo dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, đồng thời bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Quả cầu bằng thép và inox, nặng khoảng 18 tấn, được UBND tỉnh Bình Dương cũ lắp đặt năm 2013, thay thế công trình trước đó. Hạng mục nằm trong tổng thể cổng chào Bình Dương, xây dựng với kinh phí hơn 40 tỷ đồng và khánh thành năm 2010. Hình ảnh quả cầu trên cổng chào là hình ảnh quen thuộc của người dân khi đi trên quốc lộ 13.

Quả cầu được tháo dỡ để thi công quốc lộ 13 mở rộng. Ảnh: Thái Hà

Hai ngày qua, công nhân sử dụng xe cẩu hạ quả cầu xuống đất, sau đó cắt rời các kết cấu thép để vận chuyển. Việc tháo dỡ dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới.

Quả cầu khi chưa tháo dỡ. Ảnh: Thái Hà

Trước đó hai ngày, mưa lớn kèm gió giật mạnh làm một cổng chào bằng thép cao khoảng 5 m, rộng 20 m trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Bình Dương, đoạn giao Phạm Ngọc Thạch, đổ sập ngang đường. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Quốc lộ 13 là trục giao thông chính nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm TP HCM. Dự án mở rộng đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến nút giao Lê Hồng Phong, dài khoảng 13 km, được triển khai từ năm 2022 với tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Tuyến được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe. Hiện đoạn từ ngã tư cầu Ông Bố đến nút giao Lê Hồng Phong đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.