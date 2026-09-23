Chuyên gia chỉ rõ trọng tâm mưa lớn tập trung ở các tỉnh thành này

Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều khu vực từ nay đến 24/9, có nơi trên 250mm

Chiều ngày 22/8, ông Nguyễn Tiến Vinh, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày qua, khu vực TP Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to. Dự báo từ nay đến khoảng ngày 24/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực.

Trọng tâm mưa lớn tập trung tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và đến Đắk Lắk. Tại đây, lượng mưa phổ biến 60-130mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 250mm/24 giờ.

Nhiều khu vực ở Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn. Ảnh: PV

Khu vực các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 150mm/24 giờ.

Từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, vùng mưa có xu hướng dịch dần lên phía Bắc. Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, xảy ra tại khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến các tỉnh Đà Nẵng. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.

Nam Bộ chịu hình thế thời tiết gây mưa lớn

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, trong những bản tin gần đây, các chuyên gia liên tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn tại khu vực phía Nam Tây Nguyên, Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Thực tế hôm nay, nhiều tuyến đường ở TPHCM xảy ra ngập, trong khi một số khu vực thấp trũng của Đồng Nai và phía Nam Lâm Đồng cũng bị ngập.

Theo nhận định, vào chiều và tối, gió Tây Nam và gió Nam nóng ẩm từ biển vào gặp nhau, tạo vùng hội tụ trên khu vực miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, nhiễu động gió Đông trong một vùng khí áp thấp có áp suất khoảng 1005-1007 hPa ven biển liên tục bổ sung hơi ẩm vào đất liền, tạo điều kiện gây mưa lớn.

Hình thái thời tiết này được dự báo tiếp diễn trong đêm nay, từ chiều 23/9 đến ngày 25/9. Những ngày tới, rãnh hội tụ có xu hướng dịch chuyển dần về phía Nam, khiến mưa lớn gia tăng tại TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khi đó, khu vực ven biển từ Huế đến Vũng Tàu cũng tiếp tục xuất hiện mưa lớn ngắt quãng từng cơn trong những ngày tới, xen kẽ với các đợt mưa nhỏ rải rác.