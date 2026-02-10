TP HCM đo thân nhiệt toàn bộ khách nhập cảnh để ngừa virus Nipah

Theo kế hoạch vừa ban hành, công tác giám sát tại các cửa khẩu quốc tế (sân bay Tân Sơn Nhất, các cảng hàng hải) sẽ được siết chặt nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho hành khách. Hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa hoạt động liên tục để sàng lọc người có biểu hiện sốt.

Những hành khách đến từ hoặc đi qua vùng đang có dịch Nipah nếu có triệu chứng nghi ngờ được nhân viên y tế khai thác kỹ yếu tố dịch tễ và cách ly lập tức. Song song đó, ngành y tế kích hoạt mạng lưới giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các ca bệnh hoặc người tiếp xúc nguồn lây.

Về điều trị, TP HCM yêu cầu các cơ sở y tế rà soát ngay nguồn lực. Nhân sự, thuốc men, trang thiết bị và khu vực cách ly phải luôn trong trạng thái sẵn sàng để thu dung, điều trị bệnh nhân nếu dịch xảy ra. Các bác sĩ và nhân viên y tế sẽ được tập huấn cập nhật phác đồ chẩn đoán, điều trị mới nhất, đồng thời siết chặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để bảo vệ an toàn cho chính lực lượng tuyến đầu.

Động thái của TP HCM được đưa trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 7/2 xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah tại Bangladesh. Trước đó, hai nhân viên y tế tại bang Tây Bengal, Ấn Độ, cũng được xác nhận nhiễm virus Nipah.

Ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Virus Nipah được phát hiện lần đầu năm 1999, từng khiến hơn 100 người tử vong tại Malaysia và Singapore. Đây là loại virus được WHO và Bộ Y tế Việt Nam xếp vào nhóm đặc biệt nguy hiểm do tỷ lệ tử vong cao. Bệnh gây viêm não cấp tính, suy hô hấp nhanh và có thể để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn cho khoảng 20% người sống sót, tỷ lệ tử vong cao ở mức đáng báo động

Hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Nipah nào. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi, chim cắn và tránh uống nhựa cây thốt nốt hoặc nhựa dừa sống.

Các chuyên gia nhận định virus Nipah lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với dịch tiết của động vật hoặc người bệnh. Do khả năng lây lan qua đường hô hấp thấp hơn so với nCoV, virus này khó gây ra đại dịch lớn như Covid-19, nhưng mức độ nguy hiểm đối với từng ca bệnh là rất lớn.