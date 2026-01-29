[Infographic] - 5 điều cần lưu ý để phòng bệnh do virus Nipah

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001, bệnh do virus Nipah được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh và sau đó ghi nhận tại Ấn Độ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah ghi nhận rải rác ca bệnh ở phạm vi nhỏr ko tại một số quốc gia, chưa tạo thành các ổ dịch lớn.

Bệnh do virus Nipah gây ra là bệnh truyền nhiễm nhóm A, tỷ lệ chết/ mắc bệnh do virus Nipah gây ra ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%. Để chủ động, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt 5 biện pháp.