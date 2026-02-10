Ông Trump khiến Nga, Trung Quốc "ngồi trên đống lửa" khi tính triển khai thêm vũ khí hạt nhân

Tổng thống Donald Trump. Ảnh AA

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và có thể nối lại một số hình thức thử nghiệm hạt nhân ngầm, sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực - động thái được cho là sẽ khiến Moscow và Bắc Kinh hết sức quan ngại nếu diễn ra và có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới.

Theo báo Mỹ, những phát biểu gần đây của các quan chức cấp cao cho thấy Washington đang rà soát các phương án triển khai thêm vũ khí hạt nhân, đồng thời chuẩn bị cho khả năng tái khởi động hoạt động thử nghiệm - những bước đi được xem là sự thay đổi đáng kể so với hàng thập kỷ chính sách của Mỹ nhằm hạn chế và cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân triển khai.

Báo cáo được đưa ra sau khi Hiệp ước New START hết hiệu lực. Trước đó, hiệp ước này giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai của cả Mỹ và Nga ở mức khoảng 1.550. Tổng thống Trump đã từ chối đề xuất gia hạn không chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh hai bên cân nhắc đàm phán một thỏa thuận thay thế. Ngày 5/2, ông Trump cho biết Washington nên tìm kiếm một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân “mới, tốt hơn và hiện đại hơn” thay vì gia hạn New START với Moscow.

Ông Thomas DiNanno, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, phát biểu tại một diễn đàn giải trừ quân bị ở Geneva rằng, hiệp ước đã hết hiệu lực từng đặt ra những “ràng buộc đơn phương” đối với Washington, và Mỹ hiện đã tự do tăng cường khả năng răn đe hạt nhân. Các phương án được xem xét bao gồm mở rộng lực lượng hiện có và kích hoạt các năng lực hạt nhân chưa được triển khai, nếu có chỉ đạo từ Tổng thống Trump.

Một bước đi tiềm năng là tái kích hoạt các ống phóng tên lửa trên tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ – vốn đã bị vô hiệu hóa để tuân thủ giới hạn của hiệp ước – qua đó cho phép triển khai thêm các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trên biển.

Một số chuyên gia cho rằng những động thái này có thể nhằm gây sức ép buộc Nga và Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí mới. Tuy nhiên, các ý kiến khác cảnh báo rằng, điều này có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trên diện rộng.

Ông DiNanno cũng đề cập đến vấn đề thử nghiệm hạt nhân, đưa ra lời giải thích chi tiết đầu tiên cho tuyên bố trước đó của ông Trump về việc nối lại thử nghiệm “trên cơ sở ngang bằng” với Nga và Trung Quốc. Theo ông, Moscow và Bắc Kinh có thể đã tiến hành các vụ thử nổ hạt nhân quy mô nhỏ, khó phát hiện, trong đó có một vụ thử nghi ngờ của Trung Quốc vào năm 2020, dù mạng lưới giám sát quốc tế khi đó không ghi nhận được dấu hiệu nào.

Bà Jill Hruby, cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ, nói với The New York Times rằng ý định thực sự của chính quyền Trump hiện vẫn chưa rõ ràng. Mỹ đã tiến hành vụ thử nổ hạt nhân toàn diện gần nhất vào năm 1992.