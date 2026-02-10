Xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Chiều 10-2, tại Km176 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy xe tải, vị trí gần nút giao Quốc lộ 28B.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 72H-029.xx lưu thông theo hướng Bắc – Nam thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào dải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Nhiều bao hàng hóa trên thùng xe được đưa xuống mặt đường nhằm hạn chế thiệt hại, tuy nhiên ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng xe.

Xe tải bốc cháy nằm ở dải dừng khẩn cấp tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: DT

Một số phương tiện đang lưu thông trên cao tốc đã dừng lại hỗ trợ chữa cháy nhưng không hiệu quả do lửa lan nhanh. Đơn vị quản lý tuyến cao tốc khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp hỗ trợ xử lý vụ việc.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa.

Do xe tải bị cháy nằm ở dải dừng khẩn cấp, các phương tiện vẫn lưu thông được qua hai làn đường còn lại theo hướng Bắc – Nam.