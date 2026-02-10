Hình ảnh ông Kim Jong-un thăm Bộ Quốc phòng Triều Tiên

Hôm 8/2, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (8/2/1948 - 8/2/2026), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân đến thăm Bộ Quốc phòng Triều Tiên để chúc mừng và động viên toàn thể sĩ quan, chiến sĩ.

Trong chuyến thăm lần này, ông Kim Jong-un trực tiếp duyệt đội danh dự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Bộ Quốc phòng cũng thay mặt toàn thể sĩ quan và chiến sĩ tặng hoa cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh sứ mệnh và trách nhiệm to lớn của quân đội Triều Tiên trong thời gian qua, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mới sẽ được đề ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX sắp tới.

Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, Triều Tiên còn đẩy mạnh vai trò của lực lượng vũ trang trong các dự án kinh tế dân sinh. Trọng tâm là Chính sách phát triển địa phương 20x10 về xây dựng các nhà máy công nghiệp.

Đến nay, Triều Tiên đã thành lập 20 “Trung đoàn 124” mới, huy động binh lính từ các đơn vị đóng quân gần các công trường cùng trực tiếp tham gia xây dựng.

Cùng ngày, ông Kim Jong-un cũng gặp gỡ các vị tướng lĩnh về hưu được mời tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được xem là cơ hội quan trọng để nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý chí chiến đấu của toàn thể sĩ quan và chiến sĩ trong quân đội. Cùng với đó, khuyến khích họ tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và tương lai quốc gia.

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên sắp tới sẽ là đại hội thứ ba được triệu tập dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un, người lên nắm quyền từ cuối năm 2011 và đã khôi phục lại Đại hội đảng sau hơn 30 năm gián đoạn.