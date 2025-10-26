Tổng thống Mỹ nhận lời thăm Việt Nam, đề nghị sớm thông báo chuyến thăm của Tổng Bí thư

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Mỹ thu xếp chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump đề nghị Việt Nam sớm thông báo cho Mỹ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Việt Nam cũng đến thăm Mỹ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: VGP

Tại cuộc tiếp xúc, hai lãnh đạo thống nhất quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Theo đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Mỹ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.

Cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN - Mỹ giữa hai nhà lãnh đạo dù ngắn nhưng thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Mỹ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ ASEAN giải quyết các thách thức chung

Chiều nay, tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13.

Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Mỹ vào hợp tác khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin vì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Lãnh đạo các nước ASEAN đặc biệt đánh giá cao cam kết, nỗ lực và vai trò của cá nhân Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các nước, thông qua việc hỗ trợ đàm phán giảm căng thẳng, đàm phán và ký kết Tuyên bố hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

Các lãnh đạo chia sẻ đánh giá quan hệ ASEAN - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực. Thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 453 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào ASEAN.

Đặc biệt, ASEAN và Mỹ đã hoàn tất toàn bộ Kế hoạch hành động 2021-2025 với nhiều chương trình, dự án hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị - an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biển, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa học công nghệ…

Mỹ cũng đã hỗ trợ ASEAN hoàn tất nghiên cứu về Cơ chế một cửa ASEAN thế hệ mới (ASW 2.0) và sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong việc vận hành hệ thống ASW 2.0.

Các nước khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả các cam kết, chương trình và sáng kiến hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ, trong đó sẽ tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực hợp tác chiến lược như thương mại và đầu tư chất lượng cao, tài chính, kết nối hạ tầng, kinh tế số, năng lượng, bảo đảm môi trường an ninh mạng lành mạnh…

Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Đông Nam Á giữ vị trí hết sức quan trọng trong chính sách của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác và bạn của các nước trong khu vực.

Mỹ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với ASEAN, không những về kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo… mà còn vì các mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả các nước ở khu vực, vì lợi ích của người dân và các thế hệ tương lai.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ ASEAN giải quyết các thách thức chung trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của Hiệp hội và lợi ích chính đáng của các quốc gia thành viên.

Phát triển mạnh mẽ hợp tác ASEAN - Mỹ

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Mỹ là một trong các đối tác chiến lược toàn diện nhất của ASEAN với những cam kết tăng cường hợp tác mạnh mẽ giữa hai khu vực.

Thủ tướng đề xuất 4 định hướng lớn nhằm đưa hợp tác ASEAN - Mỹ phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng đề xuất thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, cùng hướng tới quan hệ thương mại cân bằng, hài hòa và bền vững; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng, trong đó có kết nối hạ tầng năng lượng và hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề xuất ASEAN và Mỹ tăng cường an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó sáng kiến của Mỹ về chống lừa đảo trực tuyến và sáng kiến của Việt Nam về nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm truy nã là cơ sở để ASEAN và Mỹ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài ra, hai bên cần tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Mỹ cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực, trong đó có Biển Đông, vì lợi ích của tất cả các quốc gia và người dân khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, trong đó có giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Mỹ đã thông qua “Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN - Mỹ về một khu vực mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng hơn”, làm định hướng chiến lược cho hợp tác giai đoạn mới.