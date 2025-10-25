Tổng Bí thư tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tại buổi tiếp ở Trụ sở Trung ương Đảng sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng tình cảm, sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc (LHQ) và cá nhân Tổng thư ký Antonio Guterres, người bạn chân thành, thủy chung, đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam từ khi gia nhập LHQ năm 1977, theo Bộ Ngoại giao.

Khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương với LHQ đóng vai trò trung tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó biến đổi khí hậu.

Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư đề nghị Tổng thư ký hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn trên lĩnh vực này, nhất là tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sáng 25/10. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên phát triển ổn định, bền vững, lâu dài, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước về phát triển kinh tế, nông nghiệp, y tế, giáo dục.

Tổng Bí thư cảm ơn Liên Hợp Quốc và các nước đã tín nhiệm ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp. Đây là minh chứng rõ ràng nhất của những cam kết và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân.

Tổng thư ký Guterres tin Việt Nam sẽ đạt những mục tiêu lớn đề ra, trong đó có tăng trưởng hai con số, và có vai trò, tiếng nói lớn hơn trên trường quốc tế, đóng góp cho củng cố chủ nghĩa đa phương, cải tổ các thể chế đa phương để những nước đang phát triển và mới nổi có vai trò xứng đáng hơn.

Tổng thư ký cho rằng Việt Nam là một trụ cột cơ bản của hợp tác Nam - Nam và của trật tự thế giới đa cực cân bằng, ổn định, dựa trên luật pháp quốc tế. Ông mong Việt Nam ủng hộ cải tổ LHQ một cách cân bằng, duy trì hoạt động hỗ trợ phát triển, nhất là cho nước đang phát triển, chống hành động đơn phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Trung ương Đảng sáng 25/10. Ảnh: Giang Huy

Về vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại và hợp tác để ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó đề cao vai trò của tổ chức khu vực, nhất là ASEAN, và quan hệ hợp tác ASEAN - LHQ.

Tổng Bí thư đánh giá cao những ý kiến và tình cảm của ông Guterres, khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng LHQ và cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, công bằng và phát triển bền vững.

Trong cuộc hội kiến với Tổng thư ký Guterres tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn LHQ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam tiến vào giai đoạn phát triển mới, nhấn mạnh Việt Nam sẽ tăng cường đóng góp cho hoạt động của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn tới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương với LHQ giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và tổ chức Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phát triển kinh tế ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn cho người dân, nhất là nhóm dễ bị tổn thương.

Thủ tướng đề xuất Liên Hợp Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác theo ba ưu tiên. Trong ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ tiếp cận tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, huy động hiệu quả ODA và vốn tư nhân, khuyến khích chuyển đổi số phục vụ phát triển bao trùm, tăng cường huy động nguồn lực cho Việt Nam để đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Trước những diễn biến phức tạp gần đây, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của LHQ, đề cao vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết quốc tế để giải quyết những thách thức toàn cầu cũng như xung đột ở các khu vực.

Tổng thư ký Guterres chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng, khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ triển khai các cam kết khí hậu, SDGs và cải cách tài chính toàn cầu.

Tổng thư ký đánh giá cao vai trò, vị thế và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, khẳng định rất trông đợi và tin tưởng Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, uy tín đó để đóng góp vào xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới.

Ông Guterres kêu gọi Việt Nam tích cực ủng hộ các sáng kiến, ưu tiên của LHQ thúc đẩy động lực triển khai SDGs và cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, mong muốn Việt Nam đưa ra những cam kết khí hậu mạnh mẽ hơn, tham gia nỗ lực của Liên Hợp Quốc về ngoại giao phòng ngừa, trung gian hòa giải, ngăn ngừa xung đột.

Cũng trong chiều 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thư ký Guterres tại Nhà Quốc hội, nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới, cho công việc chung của LHQ và hợp tác đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng thư ký LHQ chiều 25/10. Ảnh: Giang Huy

Tổng thư ký Guterres khẳng định LHQ hoàn toàn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển và hội nhập toàn diện, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên Hợp Quốc, các cơ chế đa phương liên quan, nhất là hợp tác liên nghị viện, trong triển khai những sáng kiến toàn cầu.