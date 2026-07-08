Tội danh ông Nguyễn Thành Nam bị khởi tố có khung hình phạt thế nào?

Bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng bị khởi tố với ông Nam còn có Trần Việt Anh. Cả 2 bị điều tra liên quan đến những chi tiết xuyên tạc lịch sử trong cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng".

Theo nhà chức trách, nội dung cuốn sách được xác định có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Bị can Nguyễn Thành Nam bị bắt vì liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong cuốn sách là không đúng sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến bạn đọc.

Trong khi đó, Trần Việt Anh khai việc xây dựng các nội dung nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên các nền tảng số.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Nam có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, kết quả xác minh của cơ quan an ninh điều tra đến nay cho thấy đã có dấu hiệu tội phạm, hành vi được xác định là Làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ động cơ phạm tội, làm rõ hành vi cũng như hậu quả của hành vi đã gây ra đối với xã hội, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Bị can Trần Việt Anh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đây là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của nhân dân. Hành vi phạm tội này có thể tác động tâm lý tiêu cực trong xã hội, ảnh hưởng đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ nên hành vi được xác định là nguy hiểm cho xã hội và người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, Điều 117 Bộ luật hình sự quy định: Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Ngoài hình phạt chính tới 20 năm tù, hành vi này nguy hiểm cho xã hội, có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nên với trường hợp chuẩn bị phạm tội cũng sẽ bị xử lý hình sự. Người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ do tòa án quyết định trên cơ sở các quy định của Bộ luật Hình sự, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo ông Cường, thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nam chỉ là bước đầu của một vụ án hình sự. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ từng bước làm rõ, làm căn cứ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này sẽ là bài học cho những người mang danh trí thức nhưng không nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội, không biết ơn đối với thành quả cách mạng và có tư tưởng phản động, chống đối, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc.