Vụ người phụ nữ hành hung công an ở Thái Nguyên: Tội Chống người thi hành công vụ bị xử lý thế nào?

Khởi tố người phụ nữ chống đối, hành hung cán bộ công an ở Thái Nguyên

Theo cơ quan điều tra, khoảng 17h28 ngày 17/6, Linh được một thanh niên chở bằng xe máy và có hành vi vi phạm giao thông tại khu vực đường Lý Nam Đế, phường Phổ Yên. Cả hai sau đó bị tổ công tác cảnh sát trật tự Công an phường Phổ Yên yêu cầu dừng xe.

Trong quá trình làm việc, Linh có lời lẽ thách thức cán bộ công an phường, nhiều lần xô đẩy mạnh khiến một người trong tổ công tác ngã xuống đường. Linh và tài xế sau đó bị đưa vào trụ sở Hạt Kiểm lâm Phổ Yên cũ để làm việc.

Tại đây, Linh tiếp tục chống đối, đi ra giữa đường, đứng chặn đầu một ô tô tải đang di chuyển theo hướng Vạn Xuân - quốc lộ 3, gây ách tắc giao thông. Đánh giá đây là tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã khống chế Linh, song một cán bộ bị người này cắn vào bắp tay.

Người phụ nữ có hành vi đá, tát cán bộ công an trong quá trình làm việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi về đến phòng làm việc của Hạt Kiểm lâm, Linh liên tục chửi bới, nhổ nước bọt, dùng vũ lực tấn công, gây thương tích cho cán bộ trong tổ công tác. Theo clip được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, Linh hơn hai lần tát vào mặt, người của một cán bộ công an khiến mũ rơi xuống đất.

Trước những hành vi chống đối trên, công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang để bàn giao cho cấp có thẩm quyền xử lý. Theo công an, tại cơ quan điều tra, Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi.

Linh từng có một tiền án về tội Môi giới mại dâm vào năm 2016 và bị tuyên phạt một năm tù.

Vụ người phụ nữ hành hung cán bộ công an ở Thái Nguyên: Tội Chống người thi hành công vụ có thể bị xử phạt thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho rằng, bị can từng được cải tạo, giáo dục nhưng vẫn không có ý thức chấp hành pháp luật, coi thường người thi hành công vụ, có hành vi tấn công, xúc phạm người thi hành công vụ. Vì vậy, việc xử lý hình sự là có căn cứ và cần thiết.

Theo quy định pháp luật, người đang thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang hoặc cá nhân được Nhà nước trao quyền, đang thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc các nhiệm vụ phục vụ lợi ích chung của Nhà nước và xã hội.

Cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ trên đường giao thông, bảo đảm an ninh trật tự là người thi hành công vụ. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng này có quyền kiểm tra, xử lý.

Những hành vi như xô đẩy, chửi bới, nhổ nước bọt, tấn công người thi hành công vụ là hành vi chống người thi hành công vụ, khiến hoạt động công vụ không thể thực hiện, đồng thời xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín và sức khỏe của lực lượng thi hành công vụ.

Theo ông Cường, Điều 330 Bộ luật Hình sự quy định về tội Chống người thi hành công vụ như sau: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ, hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất, mức độ hành vi, bị can có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Ông Cường cho biết thêm, những gì diễn ra trong clip cho thấy người phụ nữ này có biểu hiện bị kích động, có thể do yếu tố tâm lý hoặc yếu tố khác tác động. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ khả năng kiểm soát cảm xúc, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của người này.

Nếu người này bị hạn chế khả năng kiểm soát hành vi do sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý thêm hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Trường hợp hạn chế khả năng nhận thức do yếu tố bệnh lý, đây có thể là căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người đàn ông đi cùng bị can nếu không có hành vi gây rối trật tự công cộng thì có thể không bị xử lý về hành vi này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn sẽ xem xét hành vi vi phạm giao thông và các hành vi khác có liên quan.