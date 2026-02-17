Toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông trong ngày 17/2, giảm sâu so với cùng kỳ
Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 17/2, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 41 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn đã giảm 21 vụ, giảm 8 người chết và giảm 10 người bị thương.
Cùng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công an các địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 6.129 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt ước tính hơn 21 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 31 xe ô tô, 1.751 xe mô tô và 85 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 147 giấy phép lái xe các loại, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.083 trường hợp.
Trong số các vi phạm, vi phạm về nồng độ cồn chiếm 1.570 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.417 trường hợp. Ngoài ra, còn có 16 trường hợp chở quá số người quy định, 21 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định, 16 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện, 2 trường hợp vi phạm về ma túy và một số vi phạm khác.
Kết quả trên cho thấy tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ, đồng thời thể hiện sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.
Hai xe tải đấu đầu nhau trên Quốc lộ 20 (tỉnh Lâm Đồng) khiến 2 người mắc kẹt, lực lượng cứu hộ phải phá cabin xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/02/2026 16:46 PM (GMT+7)