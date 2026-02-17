100 năm khôi phục Tết Âm lịch của người Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, người dân được tận hưởng hai kỳ nghỉ Tết, Tết Dương lịch (1/1) và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài ba ngày. Để có được sự công nhận chính thức cho "cái Tết cũ", người Hàn đã phải trải qua gần 100 năm đấu tranh với những lệnh cấm và tư tưởng bài trừ truyền thống.

Vào năm 1896, khi vua Gojong của triều đại Joseon ban sắc lệnh áp dụng lịch Gregorian (Dương lịch) và chọn ngày 1/1 là ngày bắt đầu năm mới. Mục đích của nhà vua lúc bấy giờ là đưa đất nước thoát khỏi ảnh hưởng cũ, xoay trục sang các tiêu chuẩn của phương Tây. Sự đứt đoạn rõ ràng hơn khi Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên (1910-1945). Để xóa bỏ bản sắc văn hóa bản địa, chính quyền thực dân Nhật cấm hoàn toàn các nghi lễ tổ tiên, cấm làm bánh gạo và nấu rượu vào dịp Tết Âm lịch.

Người dân Seoul thỉnh chuông tại lầu Bosingak, quận Jongno trong lễ đón năm mới 2026 theo Dương lịch. Ảnh: Yonhap

Sau khi giải phóng năm 1945, Tết Seollal chưa khôi phục, những nhà lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc tiếp tục coi thường ngày lễ này. Tổng thống Syngman Rhee, một người sùng đạo và cổ xúy hiện đại hóa cực đoan, coi Tết âm lịch là "sự sỉ nhục của một quốc gia văn minh". Chính phủ khi đó thậm chí ra lệnh đóng cửa các nhà máy xay xát, tiệm thịt vào những ngày giáp Tết Âm để ngăn người dân sắm lễ cúng bái.

Đến thời Tổng thống Park Chung Hee (thập niên 1960-1970), cuộc chiến với Tết Âm lịch chuyển sang một lý do thực dụng hơn: Năng suất kinh tế. Với mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành "con rồng châu Á", chính quyền cho rằng kỳ nghỉ lễ kéo dài hàng tuần cho việc thăm quê và cúng bái là sự lãng phí.

Chính phủ khi đó áp dụng các biện pháp kỷ luật sắt. Giảm chuyến tàu xe về quê, phạt tiền các doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ Tết Âm và yêu cầu trường học phạt học sinh vắng mặt vào những ngày "lễ không chính thống". Truyền thông khi ấy tràn ngập các bài xã luận kêu gọi người dân từ bỏ "tập tục lạc hậu của xã hội nông nghiệp" để sống theo lối sống "hiện đại, lý tính" của các quốc gia tiên tiến.

Dù bị chính quyền gây áp lực nặng nề trong gần một thế kỷ, Seollal chưa bao giờ thực sự biến mất. Người dân Hàn Quốc vẫn âm thầm thực hiện các nghi thức cúng tổ tiên (charye) và bái lạy người già (sebae) vào sáng sớm trước khi đi làm. Mọi việc đi lại, thăm hỏi đều phải diễn ra chóng vánh, tranh thủ thời gian rảnh.

Trẻ em tại một trường mầm non ở quận Michuhol, Incheon học nghi thức bái lạy người lớn trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: Yonhap

Đến giữa thập niên 1980, sự kiên trì này đã tạo nên bước ngoặt. Một cuộc khảo sát năm 1985 cho thấy hơn 80% người dân vẫn ăn Tết theo lịch âm bất chấp lệnh cấm. Đồng thời, khi thu nhập tăng cao và tầng lớp trung lưu mở rộng, những lý do về "tiết kiệm kinh tế" để ngăn cấm Seollal trở nên thiếu thuyết phục. Việc đàn áp ngày lễ truyền thống lúc này trở thành một ngòi nổ gây phẫn nộ trong xã hội.

Dưới áp lực quá lớn, năm 1985, chính quyền Chun Doo Hwan phải nhượng bộ phần nào khi đặt tên cho ngày này là "Ngày văn hóa dân gian" và cho nghỉ một ngày.

Đến tháng 2/1989, sau 93 năm bị gạt ra khỏi đời sống chính thức, Seollal mới chính thức được khôi phục hoàn toàn là kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài ba ngày. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại của những giá trị cốt lõi trong tâm thức người Hàn, giá trị gia đình và nguồn cội.

Sau một thế kỷ đứt đoạn và thăng trầm, Tết Nguyên đán không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn biểu tượng cho sự kiên cường của văn hóa Hàn Quốc trước những biến động chính trị và tham vọng hiện đại hóa bằng mọi giá.