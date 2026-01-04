94 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 4 ngày đầu năm 2026

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 94 người, bị thương 154 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ (-18,67%), số người chết giảm 44 người (-31,88%), tuy nhiên số người bị thương tăng 17 người (+12,41%).

Ảnh minh họa

Cụ thể, trên lĩnh vực đường bộ xảy ra 196 vụ TNGT, làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 42 vụ (-17,65%), giảm 42 người chết (-30,88%), nhưng tăng 18 người bị thương (+13,24%). Trong khi đó, đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn đường sắt giảm 3 vụ, giảm 2 người chết và 1 người bị thương; đường thủy không tăng, không giảm số vụ, số người chết và bị thương.

Các địa phương xảy ra nhiều vụ TNGT gồm: TP Hồ Chí Minh với 34 vụ; Đồng Nai 15 vụ; Hà Nội 13 vụ; Phú Thọ 12 vụ; Hải Phòng và Thanh Hóa mỗi địa phương 10 vụ; Đà Nẵng và Lâm Đồng mỗi địa phương 8 vụ; Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh mỗi địa phương 7 vụ; Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên mỗi địa phương 6 vụ.

Về số người tử vong do TNGT, TP Hồ Chí Minh đứng đầu với 17 người; tiếp đến là Đồng Nai 11 người; Hà Nội 9 người; Phú Thọ và Tây Ninh mỗi địa phương 7 người; Đà Nẵng và Bắc Ninh mỗi địa phương 5 người; Thanh Hóa, Hưng Yên và Lào Cai mỗi địa phương 4 người.

Nguyên nhân chủ yếu là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn (41 vụ, chiếm 25,63%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định (34 vụ, 21,25%); chuyển hướng không đúng quy định (19 vụ, 11,88%); vượt xe không đúng quy định (11 vụ, 6,88%).

Ngoài ra, các nguyên nhân khác gồm không chấp hành quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn; không nhường đường tại nơi giao nhau; sử dụng rượu bia; qua đường không đúng quy định; không chấp hành báo hiệu đường bộ; mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe; lùi xe không đúng quy định và phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Cục CSGT nhận định, dù tai nạn giao thông trong những ngày đầu năm mới đã được kiềm chế, số người chết giảm sâu so với cùng kỳ, song tình trạng vi phạm quy tắc giao thông vẫn còn phổ biến, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.