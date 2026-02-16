Chào Xuân Bính Ngọ

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng năm mới

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, Chủ tịch nước Lương Cường "thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi trân trọng gửi tới nhân dân, bạn bè quốc tế những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc một năm mới hòa bình, hạnh phúc và cùng phát triển".

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cho biết năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong niềm vui đón Xuân mới, Chủ tịch nước gửi lời chúc tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài năm mới thắng lợi mới, thành công mới; chúc dân tộc và nhân dân ngày càng thịnh vượng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.