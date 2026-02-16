Chào Xuân Bính Ngọ
Pháo hoa rực sáng trời đêm, người dân khắp mọi miền đất nước hân hoan chào xuân Bính Ngọ, gửi ước vọng năm mới an khang, thịnh vượng, bình an cho gia đình và đất nước.
Pháo hoa tại phường Nam Định- một trong 5 điểm bắn tại tỉnh Ninh Bình. Video: Anh Phú
Màn trình diễn pháo hoa tầm cao trong 15 phút tại thời khắc giao thừa đã khiến người dân và du khách tại Đà Nẵng trầm trồ. Trong ánh sáng và âm thanh từ những loạt pháo bắn lên bầu trời đêm, nhiều người dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới với người thân. Một số người không về quê trong dịp Tết đã gọi video để người thân ở xa có thể chiêm ngưỡng pháo hoa tại Đà Nẵng.
Người dân Đà Nẵng lưu giữ kỷ niệm trong thời khắc giao thừa. Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân, du khách chen chân xem pháo hoa bên bờ sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP HCM. Video: Đình Văn
Pháo hoa rực sáng Hồ Gươm, Hà Nội chào xuân Bính Ngọ. Ảnh: Giang Huy
Tháp Rùa trong khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Giang Huy
Đúng 0h sáng mùng 1 Tết, pháo hoa đồng loạt bắn tại 17 điểm, trong đó gồm 4 vị trí tầm cao và 13 điểm tầm thấp được phân bổ khắp thành phố.
Pháo hoa bung nở trên sông Sài Gòn. Ảnh: Thanh Tùng
Pháo hoa vụt sáng trên nóc toà nhà Saigon Marina IFC. Ảnh: Thanh Tùng
Hàng nghìn người theo dõi pháo hoa trên sông Sài Gòn. Ảnh: Đình Văn
Đúng 0h, pháo hoa khai hỏa, rực sáng trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc Bình Thuận).
Đông đảo người dân tập trung quanh Tháp nước Phan Thiết, Cầu Trần Hưng Đạo và Cầu Dục Thanh, hướng về khu vực Cầu Lê Hồng Phong – nơi đặt trận địa pháo – để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng kéo dài 15 phút.
Pháo hoa rực sáng trên sông Cà Ty. Video: Việt Quốc
Pháo hoa bắn từ cầu tạo hiệu ứng đặc biệt khi ánh sáng, màu sắc phản chiếu xuống mặt sông, thu hút tiếng vỗ tay reo hò của người xem.
"Mặc dù không còn là trung tâm tỉnh lỵ, phường Phan Thiết vẫn tổ chức được chương trình pháo hoa như thế này, tôi rất hân hoan", ông Nguyễn Đức, người dân địa phương, nói và mong năm mới tiếp tục phát triển, quê hương ngày càng thịnh vượng.
Pháo hoa rực sáng trên sông Cà Ty. Ảnh: Việt Quốc
Đêm giao thừa, ba trung tâm Phan Thiết, Gia Nghĩa và Đà Lạt đồng loạt bắn pháo hoa, mỗi điểm 120 giàn. Ngoài ra, một số phường, xã miền biển và vùng sâu của tỉnh cũng tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân.
Pháo hoa giàn phun viên vang khắp miền quê ở Thanh Hóa trong thời khắc giao thừa chào xuân Bính Ngọ. Video: Hồng Chiêu
Trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, Chủ tịch nước Lương Cường "thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi trân trọng gửi tới nhân dân, bạn bè quốc tế những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc một năm mới hòa bình, hạnh phúc và cùng phát triển".
Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước cho biết năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Trong niềm vui đón Xuân mới, Chủ tịch nước gửi lời chúc tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài năm mới thắng lợi mới, thành công mới; chúc dân tộc và nhân dân ngày càng thịnh vượng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
Chương trình chào xuân lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính. Ảnh: Lê Tân
Hàng nghìn người xem chương trình chào xuân diễn ra từ 21h. Ảnh: Lê Tân
Khoảng 30 phút trước lúc pháo hoa khai hỏa, người dân đã ngồi kín khu vực từ trước đường hoa Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng và công viên Bến Bạch Đằng.
Công viên Bến Bạch Đằng - Tôn Đức Thắng đông nghịt người ngồi chờ xem pháo hoa. Ảnh: Đình Văn
Trước giao thừa, người dân tập trung lễ bái quanh khu vực đền Ngọc Sơn. Ảnh: Giang Huy
Ngã tư Tràng Tiền- Đinh Tiên Hoàng kín người du xuân. Ảnh: Giang Huy
Một gia đình chơi thổi bong bóng trước lúc đón giao thừa. Ảnh: Giang Huy
Trên phố, hai người dân cosplay Thần Tài phát bao lì xì cho người đi đón giao thừa. Ảnh: Giang Huy
Đêm giao thừa, bộ đội Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh vẫn túc trực hai đầu cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô để vận hành cho người dân và phương tiện đi lại an toàn. Cây cầu phao hoàn thành lắp đặt đêm 15/2 và thông xe sáng nay, tạm thời thay cầu sông Lô cách đó 500 mét đang bị hư hỏng nghiêm trọng.
Lãnh đạo Quân khu 2 chúc Tết bộ đội Lữ đoàn Công binh 249 đang làm nhiệm vụ vận hành cầu phao đêm giao thừa. Ảnh: Hoàng Dũng
Lãnh đạo Quân khu 2 cùng xã Đoan Hùng thăm động viên và chúc Tết bộ đội công binh. Trong Sở chỉ huy đặt bên bờ sông Lô vừa kịp trang trí cành đào mừng xuân Bính Ngọ, những người lính công binh quây quần trực Tết. Mùa xuân thứ hai liên tiếp, đơn vị ăn Tết bên sông để giữ nhịp cầu phao. Dịp Tết Ất Tỵ, bộ đội công binh Lữ đoàn 249 cũng ăn Tết bên bờ sông Hồng khi đảm bảo cho nhân dân đi lại trên cầu phao Phong Châu tạm thay thế cầu sập trong đợt bão Yagi.
Công binh đón Tết bên bờ sông Lô. Video: Hoàng Dũng
Đông người dân đổ ra khu vực tháp Tam Thắng ở biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu theo dõi chương trình múa lân, nghệ thuật chào năm mới.
Gần 100 con lân của 31 đoàn Lân Sư Rồng đồng diễn trong tiếng trống hội rộn ràng, tạo nên màn trình diễn mở màn đầy khí thế. Âm thanh dồn dập của trống lân – biểu tượng quen thuộc mỗi dịp Tết – không chỉ khuấy động không khí lễ hội mà còn mang theo ý nghĩa cầu chúc tài lộc, bình an và may mắn.
Tiếp sau là chương trình nghệ thuật đưa khán giả vào không gian xuân rộn ràng với các tiết mục ca múa mang chủ đề "Ngày Tết Việt Nam", tái hiện hình ảnh quê hương, phố biển.
Màn múa lân trước tháp Tam Thắng. Ảnh: Trường Hà
Trình diễn văn nghệ trước tháp Tam Thắng. Ảnh: Trường Hà
Hàng nghìn người tập trung quanh Hồ Xuân Hương và Quảng trường Lâm Viên, trung tâm Đà Lạt, để xem chương trình văn nghệ chào năm mới với các tiết mục mang âm hưởng Tây Nguyên và xứ hoa anh đào.
Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Ảnh: Đạo Hoàng
Ngoài người dân địa phương, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng có mặt tại quảng trường dịp Tết Bính Ngọ. Lượng người đổ về khu vực ven hồ càng lúc càng đông để chờ màn pháo hoa lúc 0h.
"Đến Đà Lạt vừa được ngắm mai anh đào, vừa háo hức chờ pháo hoa trên hồ Xuân Hương trong đêm giao thừa rất thú vị", chị Nguyễn Ngọc Bích, du khách từ TP HCM, nói.
Năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15. Riêng Đà Lạt có hai điểm tại Công viên Yersin và bến du thuyền trên Hồ Xuân Hương.
Đêm 29 Tết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng báo Nhân dân tổ chức chương trình Đoàn tàu Tết tiễn chân hành khách trên chặng đường về quê đón xuân. Ban tổ chức đã lì xì, gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trực Tết tại ga và hành khách trên chuyến tàu cuối cùng rời ga trước thời khắc giao thừa.
Hành khách lên chuyến tàu cuối cùng năm Ất Tỵ rời ga Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành
Hành khách nhận mừng tuổi từ ban tổ chức. Ảnh: Ngọc Thành
Nhân viên đường sắt ứng trực đêm giao thừa. Ảnh: Ngọc Thành
Quanh bờ Hồ không còn chỗ trống khi người dân "xí" chỗ xem pháo hoa. Ảnh: Giang Huy
Nhiều người dân đến từ sớm và ngồi đợi 3-4 tiếng trước giờ pháo hoa giao thừa khai hỏa. Ảnh: Giang Huy
Gia đình chị Mai anh Nhân cùng con gái 2 tuổi bốn năm nay đều lên Hồ Gươm xem pháo hoa dịp giao thừa. Ảnh: Giang Huy
Hàng rào bảo vệ được thiết lập quanh trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy
Trước giao thừa khoảng 2 tiếng, nhiều tòa nhà, tuyến đường trung tâm TP HCM trang hoàng sáng rực chờ đón khoảnh khắc xuân Bính Ngọ.
Đêm giao thừa, tuyến buýt chạy trên sông Sài Gòn quanh khu vực trung tâm thành phố cũng tổ chức tăng chuyến để phục vụ khách ngắm cảnh, vui chơi, chờ đón năm mới.
Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật (Saigon Waterbus), cho biết đêm nay tuyến buýt tăng khoảng 50% số chuyến so với ngày thường, giãn cách mỗi chuyến bình quân 15 phút nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao. Các tàu đón khách và chạy qua lại một số bến ở khu trung tâm như Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Bình An...
Cùng với buýt sông, nhiều tàu nhà hàng lớn trên sông Sài Gòn được trang hoàng lộng lẫy, phục vụ khách vui chơi, chờ đón giao thừa ở trung tâm TP HCM.
Một góc đường Nguyễn Huệ và các tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP HCM rực sáng trong đêm giao thừa. Ảnh: Thanh Tùng
Tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng trong đêm. Ảnh: Thanh Tùng
Đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Tùng
Cầu Ba Son cùng nhiều cao ốc như Landmark 81, Saigon Marina IFC sáng rực trong đêm. Ảnh: Thanh Tùng
Buýt sông Sài Gòn chạy liên tục trong đêm. Ảnh: Giang Anh
Các chuyến buýt sông Sài Gòn di chuyển qua trung tâm thành phố. Ảnh: Giang Anh
Trong 9 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ, từ 14 đến 22/2, Đà Nẵng đón hơn 1.500 chuyến bay, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, cả nội địa và quốc tế đều tăng mạnh.
Tối 16/2, đại diện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng cho biết dịp Tết Bính Ngọ, lượng chuyến bay đến thành phố tăng cao so với Tết Ất Tỵ 2025.
Trong 9 ngày cao điểm, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1.500 chuyến, tăng hơn 400 chuyến, tương đương 36%. Bình quân mỗi ngày khoảng 173 chuyến, tăng 46 chuyến/ngày so với cùng kỳ.
Trong đó, các đường bay nội địa ước đạt 829 chuyến, tăng 27%, trung bình 92 chuyến/ngày, tăng 19 chuyến/ngày. Sản lượng khách nội địa dự kiến khoảng 125.000 lượt, tăng 22%.
Các đường bay quốc tế ước đạt 732 chuyến, tăng 47%, trung bình 81 chuyến/ngày, tăng 26 chuyến/ngày. Lượng khách quốc tế dự kiến khoảng 130.000 lượt, tăng 50% so với dịp Tết 2025.
Các diễn viên Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An tập trung trước Chùa Cầu, chuẩn bị diễn văn nghệ đêm giao thừa. Ảnh: Cường Art
Phố đêm của Thủ đô kín du khách và người dân chờ đón giao thừa. Ảnh: Giang Huy
Quanh Hồ Gươm, người dân tản bộ trong tiết trời mát mẻ khoảng 22 độ C. Ảnh: Giang Huy
21h30, chị Nguyễn Bích Hòa, tiểu thương trên đường Nguyễn Thái Học, tất bật bày mâm cúng giao thừa với ngũ quả, bánh trái, hoa tươi. Trước hiên nhà, làn khói hương mỏng quyện trong ánh đèn lồng, vài du khách nước ngoài dừng chân quan sát, hỏi han về nghi thức đón năm mới của người Việt.
Với chị Hòa, cúng giao thừa đêm 30 Tết không chỉ là thói quen lặp lại mỗi năm mà là thời khắc quan trọng nhất của gia đình. "Đó là lúc trời đất giao hòa, mình thắp nén nhang để tạ ơn và gửi gắm ước nguyện cho năm mới", chị nói.
Chị Hòa bày biện mâm cúng trước giao thừa hơn hai tiếng. Ảnh: Cường Art
Hơn 10 năm ra ở riêng, chị đều tự tay chuẩn bị mâm lễ. Từ khi mẹ qua đời 4 năm trước, chị thay mẹ lo việc hương khói. "Mỗi lần bày mâm cúng, tôi lại nhớ đến mẹ, như đang tiếp nối nếp nhà bà để lại", chị chia sẻ. Mâm lễ trước hết để tạ ơn trời đất, thần linh đã phù hộ gia đình một năm bình an, buôn bán ổn định; đồng thời cầu mong năm mới hanh thông, người thân mạnh khỏe, cửa hàng thuận lợi.
Theo lệ, mâm cúng được bày khoảng 10 phút trước 0h để kịp đón thời khắc chuyển giao. Do phải lo liệu cho hai ngôi nhà, chị Hòa thường chuẩn bị sớm hơn, miễn sao mọi việc trọn vẹn trong đêm thiêng liêng nhất năm.
Mâm cúng có ngũ quả, hoa tươi kèm sớ. Ảnh: Cường Art
Đông nghịt người dân ngồi trước khu vực đường hoa Nguyễn Huệ - công viên Bến Bạch Đằng để chờ xem pháo hoa. Mọi năm, người dân thường tranh thủ đến tham quan đường hoa từ chiều tối, sau đó khi nơi này đóng cửa lúc 23h họ sẽ đi bộ qua công viên Bến Bạch Đằng - vị trí thưởng thức pháo hoa đẹp nhất thành phố.
Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người trong đêm giao thừa, Ảnh: Thanh Tùng
Người dân ngồi chờ trước đường hoa Nguyễn Huệ đoạn gần công viên Bến Bạch Đằng để chờ xem pháo hoa. Ảnh: Đình Văn
Tối 16/2, những con phố nhỏ ở Hội An rực rỡ ánh đèn lồng, sắc đỏ câu đối nổi bật trên nền tường vàng cổ kính. Trong không gian Di sản Văn hóa Thế giới, tiếng chúc Tết, tiếng cười nói hòa cùng nhịp bước chân trên nền gạch cũ. Nhiều du khách ngồi trên chiếu cói trải giữa phố, tham gia hô hát bài chòi để thử vận may đầu năm.
Dòng người thong thả dạo dưới mái ngói rêu phong, cảm nhận nhịp thời gian chậm lại trước thời khắc chuyển giao năm mới. Fernanda, du khách Brazil, lần đầu đón Tết tại Việt Nam, cho biết cô ấn tượng với các nghi thức truyền thống và không khí đón năm mới.
"Mọi thứ rất khác so với Brazil, từ phong tục, ánh sáng đến bầu không khí tràn đầy năng lượng tích cực. Được có mặt ở đây dịp này là trải nghiệm tuyệt vời", Fernanda nói.
Fernanda cùng hai người bạn dạo chơi, cảm nhận Tết cổ truyền Việt Nam tại Hội An. Ảnh: Cường Art
Nhiều du khách ngồi nghe hát bài chòi, thử vận may. Ảnh: Cường Art
Nhiều người lần đầu tiên được đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: Cường Art
Người dân xứ biển Phan Thiết (Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng) bắt đầu đổ ra đường dạo chơi, chờ đón thời khắc giao thừa.
Khu vực Tháp nước Phan Thiết thu hút đông người nhờ vườn hoa và cụm mô hình 8 ngựa vàng "mã đáo thành công". Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trong không khí xuân rộn ràng.
Khu vực tháp nước Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc
Các thiếu nữ, trẻ em và phụ nữ diện trang phục mới, tạo dáng dưới mô hình ngựa tung vó. "Đêm nay thong thả, tôi chở vợ và con ra đây chụp ảnh, tạo niềm vui đầu năm cho gia đình", anh Nguyễn Sáu, người dân địa phương, nói.
Tháp nước được chiếu sáng từ bốn phía, làm nổi bật không gian vườn hoa Bính Ngọ với sắc màu truyền thống.
Kề bên, tại Cầu Lê Hồng Phong, 120 giàn pháo hoa đã được Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết lắp đặt, sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa chào năm mới vào 0h. Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ được huy động đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, an toàn tuyệt đối.
Người dân tập trung ở công viên trung tâm chờ đón giao thừa. Ảnh: Việt Quốc
Lực lượng chức năng cũng bố trí chốt trực, phân luồng giao thông và kiểm soát khu vực kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người dân tập trung xem pháo hoa tại trung tâm thành phố.
Trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, từ 20h người dân đã tập trung đông ở công viên ven sông Sài Gòn vui chơi, ăn uống, chờ đón giao thừa. Đây là khu vực được TP HCM cải tạo, chỉnh trang lại và đưa vào khai thác hai năm nay, hiện thu hút đông người dân, du khách đến vui chơi.
Bên trong công viên, nhiều nhà hàng, điểm vui chơi cùng các khu dịch vụ được trang hoàng lộng lẫy vào dịp Tết, phần lớn đều kín khách từ sớm. Ven bờ sông, nhiều gia đình và các nhóm trẻ cũng mang theo bạt, đồ ăn uốn và chọn vị trí đẹp chờ xem pháo hoa.
"Nơi này nằm đối diện bến Bạch Đằng nhưng không gian thoáng đãng hơn nên tôi cùng gia đình đến từ sớm dạo mát, chờ đón năm mới", chị Nguyễn Thanh, 35 tuổi, nói.
Người dân, du khách ăn uống ven sông Sài Gòn bên Thủ Thiêm. Ảnh: Giang Anh
Người dân, du khách nước ngoài vui chơi, ăn uống bên kia sông Sài Gòn chờ xem pháo hoa giao thừa. Ảnh: Giang Anh
Công viên ven sông Sài Gòn nhộn nhịp người ngồi chờ xem pháo hoa. Ảnh: Giang Anh
Bên kia trung tâm sông, chị Ty dắt ba con nhỏ 2-6 tuổi mang theo tấm bạt nhựa, đồ ăn từ quận 7 cũ đến công viên Bến Bạch Đằng chờ từ 20h để chờ tới giờ xem pháo hoa. "Năm nay là lần đầu tiên tôi dắt con đi xem pháo hoa. Dù đưa cùng lúc ba đứa đi cũng cực nhưng để có kỷ niệm sau này", chị Ty nói. Ảnh: Đình Văn
Giao thừa năm nay TP HCM bắn pháo hoa 17 điểm, trong đó có 4 điểm tầm cao. Công viên Bến Bạch Đằng là nơi dễ xem pháo hoa tầm cao ở nóc hầm Thủ Thiêm nên được nhiều người "xí chỗ".
Người dân tập trung về Công viên Bến Bạch Đằng chờ xem pháo hoa. Ảnh: Đình Văn
Trước giao thừa ba tiếng, người dân Thủ đô bắt đầu đổ về quanh Hồ Gươm - khu vực trung tâm và cũng là một trong 33 điểm bắn pháo hoa chào xuân Bính Ngọ. Nhiệt độ khoảng 22 độ C, nhiều người dân mặc áo cộc, trang phục thoải mái đi du xuân. Theo kế hoạch, Thủ đô tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa, kéo dài 15 phút trong đêm nay. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ.
Hồ Gươm bắt đầu đông đúc đêm giao thừa. Video: Lộc Chung
Năm nay, TP Hải Phòng không tổ chức sân khấu văn nghệ hay bắn pháo hoa ở khu vực Nhà hát thành phố nên giao thông vùng trung tâm thông thoáng, không ùn tắc.
Thay vào đó, thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 12 điểm, trong đó 5 điểm tầm cao và kéo dài 10-15 phút. Năm điểm bắn tầm cao kết hợp giàn tầm thấp gồm Trung tâm hành chính Bắc sông Cấm (phường Thủy Nguyên) với 500 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp; Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị) với 500 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp; khu đô thị Vinhomes Vũ Yên (phường Thủy Nguyên) 300 quả tầm cao cùng 200 quả và 60 giàn tầm thấp; bờ hồ Hạnh Phúc (phường Kiến An) 200 quả tầm cao và 90 giàn tầm thấp; sân vận động xã Kiến Hải với 100 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp.
Khu vực Nhà hát TP Hải Phòng thoáng đãng đêm giao thừa. Ảnh: Lê Tân
Người dân đến công viên ven sông Cấm đối diện Trung tâm Hành chính TP Hải Phòng từ sớm để lấy chỗ xem pháo hoa. Ảnh: Lê Tân
Trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng, tổ công nhân môi trường tranh thủ ăn bữa cơm tất nhiên trước khi trở lại với nhiệm vụ dọn dẹp xuyên đêm giao thừa. Dịp Tết Bính Ngọ, doanh nghiệp vệ sinh môi trường huy động toàn bộ gần 1.500 lao động làm việc liên tục.
Mâm cơm tất niên trên vỉa hè của công nhân môi trường đô thị trước khi trở lại với công việc. Ảnh: Lê Tân
Càng về đêm, người dân đổ về trung tâm thành phố ngày càng đông khiến một số tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, xung quang chợ Bến Thành ùn tắc cục bộ.
Người dân đổ về trung tâm TP HCM đón giao thừa. Ảnh: Đình Văn
Đường hoa Nguyễn Huệ ken đặc người lúc gần 21h. Ảnh: Thanh Tùng
Đường hoa Nguyễn Huệ không còn chỗ trống trong đêm giao thừa. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân chụp hình lưu niệm bên linh vật ngựa ở đường hoa. Ảnh: Thanh Tùng
"Lần đầu hai cha con đi chơi lễ đêm giao thừa", anh Nguyễn Thành Lực, 36 tuổi, Thủ Đức ẵm con đi chơi ở đường hoa nói. Ảnh: Thanh Tùng
Du khách nước ngoài chụp hình lưu niệm trên đường hoa. Ảnh: Thanh Tùng
Tối 15/2 (29 tháng Chạp), trước thời khắc giao thừa, khoảng 800 giáo dân quy tụ về nhà thờ Chính Trạch, thuộc Giáo phận Đà Nẵng, tham dự thánh lễ Tạ ơn cuối năm âm lịch.
Trong không khí trang nghiêm của ngày cuối năm, cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình 12 tháng đã qua, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành nhận được: gia đình bình an, công việc thuận lợi, những khó khăn thử thách được vượt qua. Thánh lễ Tạ ơn cuối năm là sinh hoạt quen thuộc của người Công giáo Việt Nam mỗi dịp Tết Nguyên đán, thể hiện tâm tình "uống nước nhớ nguồn", sống tinh thần tri ân và phó thác năm mới trong niềm tin.
Giáo dân Đà Nẵng dự Thánh lễ Tạ ơn đêm cuối năm. Ảnh: Nguyễn Đông
Trước khi cử hành thánh lễ, giáo dân lắng nghe thư chúc Tết Nguyên đán của Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, gửi đến linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Nội dung thư nhấn mạnh lời mời gọi sống tinh thần hiệp hành, xây dựng gia đình yêu thương, góp phần vun đắp đời sống xã hội trong năm mới.
Thánh lễ kéo dài khoảng một giờ. Sau thánh lễ, giáo dân thường ở lại cầu nguyện, chúc bình an và chuẩn bị đón giao thừa trong bầu khí ấm cúng. Đây được xem là một trong những sinh hoạt tôn giáo đặc trưng của cộng đồng Công giáo mỗi dịp Tết, song hành cùng phong tục truyền thống Việt Nam.
Trong dịp Tết Nguyên đán, người Công giáo còn ba thánh lễ tổ chức đều trong 3 ngày Tết. Trong đó, mùng Một cầu bình an cho năm mới; mùng Hai cầu nguyện và kính nhớ cha mẹ, ông bà, tổ tiên; mùng Ba cầu nguyện cho công ăn việc làm thuận lợi, may mắn trong năm mới.
Giáo dân nghe thư chúc Tết trong đêm Thánh lễ. Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân đổ về Công viên Tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài) tham quan trước thời khắc Giao thừa. Công viên mới khánh thành bốn ngày, nhanh chóng trở thành điểm đến mới của người dân TP HCM.
Người dân tập trung về Công viên Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Ảnh: Đình Văn
Đến ngắm tượng Giọt nước cùng gia đình, chị Hằng cho biết có mặt từ 19h, sau đó dự định di chuyển sang đường hoa Nguyễn Huệ và Công viên Bến Bạch Đằng xem pháo hoa. "Năm nay thành phố có thêm nhiều điểm tham quan, thuận tiện để người dân thưởng ngoạn, chụp ảnh kỷ niệm dịp Tết", chị nói.
Quảng trường tròn trong công viên đặt tượng đài Giọt nước cao 6 m, chu vi 13 m, chế tác từ inox gương. Bên trong là hình trái tim - biểu tượng của tri ân và yêu thương. Bao quanh tượng đài có 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước. Ban đêm, hệ thống này kết hợp gần 1.000 điểm sáng tạo nên "rừng ánh nến", tưởng niệm các nạn nhân Covid-19.
Từ 19h, hàng nghìn người đổ về đường hoa Tết Nguyễn Huệ để vui chơi, chụp hình lưu niệm trong đêm giao thừa. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp như khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh); Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa)...
Người dân, du khách tập trung trước linh vật ngựa đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng
Lối vào đường hoa Nguyễn Huệ đông kín người. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân theo dõi chương trình âm nhạc trước trụ sở UBND TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng
Gia đình bà Nguyễn Thị Mai Liên từ xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ) đến phố đi bộ chơi. "Năm nào dịp cuối năm, cả gia đình cũng đi chơi thong thả. Năm nay đường hoa thấy đẹp hơn mọi năm", bà Liên nói. Ảnh: Thanh Tùng
Nhóm du khách nước ngoài chụp hình lưu niệm trên đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Thành ủy Hà Nội sau khi thăm hỏi người dân Thủ đô, đêm 29 tháng Chạp. Ảnh: Giang Huy
Đêm giao thừa, Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tượng đài vua Lý Thái Tổ, hỏi thăm và chúc tết lực lượng công an làm nhiệm vụ, công nhân vệ sinh đang làm việc tại khu vực này. Ông hỏi thăm các cụ già, lì xì cho các em nhỏ.
Tổng Bí thư thắp hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ đêm 29 tháng Chạp. Ảnh: Giang Huy
Đi cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Giang Huy
Ông mừng tuổi cho các cháu nhỏ. Ảnh: Giang Huy
Người đứng đầu Đảng chúc Tết lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Giang Huy
Để đảm bảo trật tự và hạn chế ùn tắc khi người dân tập trung đông, tại trung tâm TP HCM sẽ cấm toàn bộ xe vào hơn 20 tuyến đường từ 21h ngày 16 đến 1h ngày 17/2, gồm: Lê Lợi (từ Pasteur đến Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).
Các tuyến khác gồm: Nguyễn Hữu Cảnh (Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm), Võ Văn Kiệt (Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội), song hành Võ Văn Kiệt (đoạn dẫn cầu Calmette tới Pasteur), Ngô Văn Năm (Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng), Nguyễn Siêu (Ngô Văn Năm tới Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội)...
Vị trí một số tuyến đường cấm xe để bắn pháo hoa đêm giao thừa ở trung tâm TP HCM. Đồ họa: Khánh Hoàng
Một loạt tuyến đường khác cũng cấm xe trong thời gian trên, gồm: Hàm Nghi (Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Thiệp, Mạc Thị Bưởi (Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp (Pasteur đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Công Trứ (Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Hai Bà Trưng (Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).
Ngoài ra, các đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du), R12, Cầu Ba Son, Khánh Hội, cũng cấm xe.
Tết ở Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) vẫn đủ bánh chưng, cành đào giấy và những lá thư nhà được chiến sĩ chuyền tay đọc trong đêm giao thừa.
Thiếu tá Lê Văn Anh, công tác tại đảo Trường Sa, nhắn gửi đất liền: "Chúng tôi sẽ luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền để đất liền an vui đón Tết, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, chiến sĩ cả nước".
Đặc khu rộng khoảng 500 km2, những năm gần đây phát triển kinh tế biển với các âu tàu, dịch vụ hậu cần nghề cá; đồng thời phục vụ nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Quân dân Đặc khu Trường Sa chúc Tết đất liền. Video: Hải Quân - Lộc Chung
Chiều 29 tháng Chạp, nhiều gia đình giữ tục tắm nước mùi già, nấu nồi xông vỏ bưởi, lá sả, hương nhu để gột bỏ muộn phiền năm Ất Tỵ, chuẩn bị đón Bính Ngọ.
Đêm cuối năm, khi chương trình Táo quân không còn phát sóng như nhiều năm trước, không ít người chọn ra đường du xuân, chờ xem pháo hoa. Thời tiết từ miền Bắc đến Bắc Trung Bộ dao động 22 - 24 độ C, trời se lạnh, không mưa.
Nồi nước xông cuối năm của một gia đình Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hồng Chiêu
Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026 của UBND TP HCM, 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh); Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).
13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); khu vực chợ Bình Điền (phường Bình Đông); Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; tòa tháp Marina (phường Sài Gòn); Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu);
Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường xanh (phường Đông Hòa); Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo); Khu biệt thự Kim Long (khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè); Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ); cùng các điểm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Dầu Tiếng và xã Minh Thạnh.
Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).
Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa, kéo dài 15 phút trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật
23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:
Không chỉ gửi lời chúc đầu năm, du khách quốc tế còn tiết lộ những trải nghiệm mới mẻ khi hòa mình vào không khí đón Tết tại TPHCM.
