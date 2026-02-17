Đức tuyên bố cạn kiệt kho tên lửa phòng không: Chúng tôi cung cấp cho Ukraine tất cả những gì mình có

Theo Clash Report, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về nguyên nhân thiếu hụt phương tiện phòng không của Ukraine, Ngoại trưởng Đức Wadephul cho biết: “Một phần vì chúng tôi không còn nữa. Những tên lửa phòng không còn lại, bao gồm cả cho hệ thống Patriot, được sản xuất tại Mỹ. Thành thật mà nói, tất cả những gì hiện rời khỏi dây chuyền sản xuất đều được chuyển ngay tới Ukraine. Điều này diễn ra trong khuôn khổ một cơ chế chủ yếu do các nước châu Âu tài trợ, trước hết là Đức”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức nhấn mạnh Berlin không có lỗi trong tình huống này, vì nước này đã trao đi toàn bộ những gì mình có và tiếp tục tài trợ phần lớn viện trợ mà Kiev nhận được.

“Chúng tôi đã cung cấp tất cả những gì mình có” - ông Wadephul nhấn mạnh.

Ông cho rằng điều đó là công bằng, bởi Ukraine đang bảo vệ tự do của châu Âu.

Đồng thời, ông Wadephul kêu gọi các quốc gia châu Âu khác đóng góp nhiều hơn để tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Ông nhắc lại lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đề nghị các đối tác rà soát lại kho dự trữ và đẩy mạnh việc sử dụng chúng, lưu ý rằng Đức đã nhiều lần thực hiện các bước đi như vậy.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phàn nàn với châu Âu tại Davos về các vấn đề liên quan đến tên lửa phòng không. Tuy nhiên, NATO khẳng định khi đó không có sự chậm trễ trong việc cung cấp tên lửa Patriot như ông Zelensky đề cập.

Sau đó, NATO thông báo một số đối tác sẽ chuyển giao cho Ukraine tên lửa phòng không từ kho dự trữ của mình nhằm khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung từ Mỹ.

Gần đây, Đại sứ Ukraine tại NATO đã nêu tên 6 quốc gia hỗ trợ nhiều nhất trong việc mua vũ khí của Mỹ.

Hôm 14/2, ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được tên lửa đánh chặn không lâu trước cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn của Nga hôm 12/2, qua đó cho phép bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Đến ngày 16/2, ông Zelensky chỉ đạo lãnh đạo Không quân, Bộ Quốc phòng và Ukrenergo chuẩn bị các biện pháp bảo vệ bổ sung, trong bối cảnh có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới.