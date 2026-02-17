Uống bia khai xuân, tài xế xe buýt ở Hà Nội bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Hồi 12h07 ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ) tại đường nhánh TL422, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội kiểm tra phát hiện lái xe buýt có nồng độ cồn 0.061 mg/L khí thở.

Tài xế là Nguyễn Văn C. (SN 1968, trú ở xã Quang Minh, Hà Nội), lái xe buýt của Công ty TNHH DL DV Xây Dựng B.Y.; đã điều khiển xe BKS: 29B-513.83 (loại 29 chỗ) chạy tuyến Nhổn - Bến phà Thọ An, Hà Nội.

Lái xe Nguyễn Văn C. thừa nhận vừa uống lon bia chúc mừng năm mới ở công ty. Thời điểm kiểm tra xe đang trên tuyến hoạt động nhưng không có hành khách, trên xe chỉ có lái xe và 1 phụ xe.

Tổ công tác tạm giữ phương tiện vi phạm.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản tạm giữ xe và giấy phép lái xe theo quy định. Với lỗi vi phạm này, tài xế xe buýt sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ số 9 tiếp tục xác minh làm rõ có hay không hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Trưa cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 6 cắm chốt trên đường Hoàng Quốc Việt phát hiện cụ Đ.C.V. (SN 1946) lái xe máy liêu xiêu có biểu hiện bất thường nên dừng xe.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện cụ ông có cồn và lập biên bản tạm giữ phương tiện. Cụ V. trình bày đi chúc tết họ hàng quanh đây, mỗi nhà uống “một tí”. Do cụ tuổi cao, nhà gần chốt, tổ công tác đã cử một cán bộ chở cụ về nhà an toàn.