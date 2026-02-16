59 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

Chiều 16/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người. So với cùng kỳ kỳ nghỉ Tết năm 2025, số vụ tai nạn giảm 15 vụ, giảm 10 người chết và giảm 14 người bị thương.

Trong ngày, lực lượng công an các địa phương đã xử lý 9.464 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm 2.584 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.228 trường hợp, chở quá số người quy định 42 trường hợp. Các con số cho thấy vi phạm nồng độ cồn và tốc độ vẫn là hai nguyên nhân chính tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong dịp cao điểm cuối năm.

Trên Quốc lộ 1A, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 1.227 trường hợp vi phạm, gồm 201 xe khách, 80 xe tải và 220 xe con. Hành vi phổ biến nhất là vi phạm tốc độ với 416 trường hợp. Đáng chú ý, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã gửi thông báo phạt nguội tới 148 trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, làn đường và số người trên xe; chủ động kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển đường dài. Dịp cao điểm Tết, chỉ một phút chủ quan cũng có thể trả giá bằng tính mạng.