Gửi những lời chúc Tết Bính Ngọ 2026, lời chúc năm mới 2026 thật hay đến những người thân yêu là cách thể hiện tình cảm ấm áp và ý nghĩa dịp Tết đến xuân về.

Những lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 hay và ý nghĩa nhất.

Lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 kính tặng ông bà và người cao tuổi

Lời chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hay tặng ông bà và người cao tuổi là món quà tinh thần ý nghĩa.

1. Năm mới Bính Ngọ 2026 đến rồi, cháu xin kính chúc ông bà có một năm thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc sum vầy bên con cháu.

2. Tết này gia đình mình được sum họp. Con xin kính chúc ông bà luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe, an yên bên cạnh con cháu.

3. Nhân dịp năm mới 2026, con xin kính chúc ông bà thật nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ, lạc quan. Chúc cho gia đình mình luôn sum vầy, hòa thuận và hạnh phúc.

4. Tết Bính Ngọ 2026 đã đến, cháu chúc ông bà có cả một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình yêu thương, một gia đình hạnh phúc.

5. Con xin gửi những lời chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tốt đẹp nhất đến ông bà của con. Con kinh chúc ông bà tuổi già hạnh phúc, bình yên, chung vui hưởng phúc, thọ trường an khang, cho một năm mới an khang. Cửa nhà yên ấm, trọn năm sum vầy.

6. Nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026, cháu xin chúc ông bà: "Phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn".

7. Năm cũ vừa qua, bước sang năm mới. Hôm nay con tới, kính chúc ông bà sống lâu sức khỏe, yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc.

8. Tết Nguyên đán 2026 đã đến, con muốn dành lời tri ân chân thành tới ông bà, những người con yêu thương nhất. Kính chúc ông bà sức khỏe, vạn sự như ý và đong đầy niềm vui.

9. Tết này con chẳng cần gì cao sang, con kính chúc ông bà mãi luôn mạnh khoẻ, sức khoẻ dồi dào, yên vui bên gia đình và mãi lạc quan, yêu đời, sống lâu trăm tuổi.

10. Tết năm nay gia đình mình được sum họp đầy đủ. Con kính chúc ông bà mãi hạnh phúc, vui vẻ và sức khoẻ dồi dào, an yên bên con cháu. Con rất vui vì luôn có ông bà bên cạnh.

Lời chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ý nghĩa tặng bố mẹ

Bố mẹ sẽ rất hạnh phúc khi nhận được những lời chúc Tết Âm lịch 2026 ấm áp tình cảm từ các con.

1. Nhân dịp đầu xuân năm mới 2026, con xin kính chúc bố mẹ có một năm tràn đầy sức khoẻ, luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, thuận lợi trong mọi công việc.

2. Khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng này, con muốn dành lời chúc đầu tiên trong năm Bính Ngọ gửi tới bố mẹ. Con chúc bố mẹ luôn dồi dào sức khỏe, luôn vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống. Chúc cho gia đình mình luôn đong đầy yêu thương và hạnh phúc.

3. Năm Bính Ngọ 2026 và nhiều năm sau nữa con chúc bố mẹ có thật nhiều sức khỏe, lạc quan, hạnh phúc, luôn là điểm tựa của chúng con.

4. Năm mới đã đến, con gửi những lời chúc đặc biệt nhất từ tấm lòng của con tới bố mẹ. Con chúc bố mẹ luôn trẻ khoẻ, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và mãi mãi hạnh phúc. Con yêu bố mẹ rất nhiều.

5. Xuân về! Con xin gửi tới bố mẹ những lời chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tốt đẹp nhất. Con kính chúc bố mẹ thêm tuổi mới là thêm niềm vui, sống khỏe và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn bố mẹ vì tất cả.

6. Con cảm ơn bố mẹ đã bên cạnh chúng con suốt bao năm qua. Năm mới con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công hơn nữa trong những dự định sắp tới của bố mẹ.

7. Năm Bính Ngọ 2026 sẽ là một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc khi chúng con còn có bố mẹ bên cạnh. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng con không biết chúc gì ngoài việc mong bố mẹ sẽ luôn hạnh phúc, luôn là vòng tay ấm áp để che chở cho chúng con.

8. Con chúc ba mẹ năm mới Bính Ngọ 2026 nhiều niềm vui mới, mọi khó nhọc của một năm đã qua nên để hết xuống. Cảm ơn ba mẹ đi cùng vợ chồng con tới hết đoạn đường trắc trở. Con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi, vui cùng con cháu.

9. Hoa đào nở rộ báo hiệu năm mới an khang thịnh vượng. Con chúc bố mẹ luôn rạng rỡ tiếng cười, hạnh phúc bên nhau, chúc cho gia đình mình năm nay tấn tài, tấn lộc. Chúc bố mẹ cầu được ước thấy, mọi mong muốn đều thành sự thật, con cháu đông đủ, tình cảm bền chặt.

10. Chúc gia đình ta năm mới phát tài phát lộc, tràn ngập niềm vui. Chúc bố mẹ luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ bên con cháu.

Lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 lãng mạn dành tặng vợ, chồng

Những câu chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ý nghĩa và lãng mạn sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng vợ hoặc chồng mình trong thời khắc Tết đến xuân về.

1. Thêm một năm mới là hôn nhân của mình lại thêm một tuổi mới. Anh chỉ mong rằng sẽ luôn có em kề vai sát cánh với anh trong cuộc sống. Chỉ cần có vợ bên cạnh, mọi trở ngại anh đều có thể vượt qua. Cảm ơn em vì đã là hậu phương của anh!

2. Em đã từng nghĩ không nên hi vọng vào hôn nhân quá nhiều. Nhưng cảm ơn chồng vì anh đã khiến em cảm thấy bước vào hôn nhân là quyết định sáng suốt trong cuộc đời em. Anh là mọi điều em cần và đang tìm kiếm. Chúc anh năm mới Bính Ngọ 2026 hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Yêu anh!

3. Em à! Một năm đã qua, là đàn ông cũng có những lúc anh thật khô khan và làm em buồn. Anh xin lỗi và dù thế nào anh cũng cám ơn em đã luôn bên anh và tin tưởng anh. Cầu chúc em yêu của anh năm mới bình an và anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn và chúng ta luôn bên nhau em nhé!

4. Năm mới Bính Ngọ 2026 đến rồi, vợ chồng mình lại nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau vượt qua mọi vui buồn trong cuộc sống anh nhé. Chúc chồng yêu luôn đạt được mọi dự định và là chỗ dựa vững chắc cho vợ cùng các con.

5. Vợ yêu, thế là đến năm mới rồi. Chúc em mãi luôn xinh đẹp! Anh đã hạnh phúc lắm em biết không? Anh cám ơn em về tất cả những gì em đã mang lại cho anh… Anh vẫn luôn lấy đó là niềm tự hào hãnh diện vì có em, một người vợ xinh đẹp, chu đáo, hết mực yêu thương chồng.

6. Cảm ơn anh vì đã là người chồng trách nhiệm, quan tâm, chăm sóc cho gia đình. Cảm ơn anh vì chưa bao giờ khiến em phải tủi thân ghen tị với "chồng nhà người ta". Cảm ơn và yêu anh nhiều lắm! Chúc anh năm mới gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe anh nhé!

7. Nhiều người nói tình yêu chỉ đẹp khi là người yêu nhưng khi lấy được em anh lại càng cảm thấy yêu em nhiều hơn. Năm mới 2026 đến, mọi ký ức cũng sẽ trở lên cũ kỹ, mờ nhạt nhưng tình cảm của anh dành cho em sẽ không thay đổi. Chúc em một năm mới hạnh phúc, an yên bên anh!

8. Tình yêu của em, anh là người cho em một bờ vai vững chắc để dựa vào. Tết này dành tặng anh vòng tay ấm nồng và thật nhiều hạnh phúc. Yêu thương vô cùng!

9. Em là lý do để anh mỉm cười mỗi ngày. Vào thời khắc tuyệt vời của năm mới, anh muốn ở bên em và chúc em một năm mới hạnh phúc!

10. Dù nhớ nhà và chưa hết lạ lẫm khi làm dâu nhưng em thật hạnh phúc khi được đón Tết cùng anh. Chúc mừng năm mới chồng yêu, cầu mong năm tới chúng mình luôn nhiều sức khoẻ và hạnh phúc bên nhau anh nhé!

Lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 tặng người yêu

1. Năm mới là thời khắc chia tay năm cũ đón chào năm mới. Đây là thời gian quên đi những ký ức đau buồn và giữ lại những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ khi anh ở bên em. Chúc em năm mới hạnh phúc, xinh đẹp, tươi trẻ, rạng ngời.

2. Anh không phải chủ tịch, nên lời "thương em" sẽ chân thành, không giấu giếm. Trà xanh thì đắng, ngọt ngào vẫn là môi em. Chúc em năm mới luôn hạnh phúc và mãi bên cạnh anh.

3. Anh sẽ luôn nói yêu em trong 365 ngày sắp đến, sẽ không khiến muộn phiền lưu trên mắt em lâu. Yêu em sâu đậm cho đến mãi về sau. Yêu em dài lâu đến sông cạn đá mòn. Cảm ơn tất cả những điều em mang đến. Mãi yêu em.

4. Em là nguồn động lực, dũng khí giúp anh vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Em cũng là nguồn hy vọng, là ánh nắng của cuộc đời anh. Chúc em năm mới vui vẻ, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

5. Nếu tình yêu anh là những giọt nước, anh muốn trao tặng em cả đại dương. Nếu mỗi ngọn cây là chiếc ôm ve vuốt, anh sẽ gửi đến em cả khu rừng. Nếu điều em cần chỉ là trái tim anh, thì tiếc rằng nó không ở ngực trái. Vì vĩnh viễn, vốn dĩ nơi nó thuộc về, mãi mãi chỉ có thể ở nơi em. Chúc em năm mới luôn hạnh phúc.

6. Trong hàng tỷ người, làm sao ta biết mình sẽ muốn bên ai suốt quãng đời còn lại? Em đã có được đáp án ngay khoảnh khắc gặp anh. Cảm ơn anh vì tất cả những cảm xúc diệu kỳ anh mang đến. Năm mới chúc chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc bên nhau.

7. Anh thấy gì trong đôi mắt em đấy? Nhìn mắt anh, em thấy tương lai. Nụ cười anh là ánh ban mai mỗi sớm. Rạng rỡ, ngời sáng và quá đỗi yên bình. Chúc anh yêu một năm mới hạnh phúc bên cạnh em.

8. Với thế giới, có thể anh chẳng là ai. Nhưng với em, anh là cả thế giới. Yêu thế giới của em. Happy New Year 2026!

9. Cảm ơn sự quan tâm của anh, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em… Bất cứ lúc nào, hãy đón nhận những lời chúc chân thành nhất của em! Năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn nhé anh yêu!

10. Những con đường, ngõ hẻm tràn ngập không khí lễ hội mùa xuân, những lời chúc phúc chân thành của em dành cho anh cũng được gieo rắc, hòa lẫn trong đó, anh có cảm nhận được chưa?

Lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 ý nghĩa tặng bạn bè

Đừng quên gửi tặng bạn bè thân thiết những lời chúc Tết Nguyên đán 2026 thật hay nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

1. Chúc mọi người năm mới Bính Ngọ 2026 ngày 3 bữa cơm ngon, 4 mùa luôn ấm áp, cả năm nhiều may mắn, vạn sự như ý.

2. Cầu cho mọi thứ trong quá khứ đều là mở đầu và mọi thứ trong tương lai đều là hy vọng.

3. Chúc cho mọi việc bạn mong cầu đều được đáp ứng, mọi việc bạn làm đều suôn sẻ trong năm mới.

4. Năm qua xuân tới, năm mới rộng ràng, chúc bạn an khang, giàu sang phú quý!

5. Chúc cho năm mới 2026 tới sẽ đối xử dịu dàng với bạn, với tôi, với tất cả chúng ta.

6. Chúc bạn năm mới có ánh sáng trong mắt và tình yêu trong tim.

7. Chúc bạn năm mới có những điều ước mới, những điều ước cũ đều sẽ được thực hiện.

8. Nếu tất cả mọi người đều chúc cậu năm mới vui vẻ, vậy tôi chúc cậu trải qua trăm sông ngàn núi vẫn cảm thấy cuộc sống này vô cùng đáng giá.

9. Cầu cho mọi điều cậu gặp đều là ôn nhu ấm áp. Cầu cho mọi mong muốn của cậu đều được hoàn thành. Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026!

10. Chúc bạn năm mới 2026 bình an đi qua xuân thu bốn mùa, có thể ngắm ngàn vạn phong cảnh rực rỡ.

Lời chúc Tết bố mẹ người yêu, gia đình người yêu

1. Một năm đã qua và chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ 2026. Con chúc hai bác luôn mạnh khỏe, gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.

2. Nhân dịp đầu xuân năm mới, con chúc gia đình mình vạn sự như ý, phúc lộc đầy nhà. Mong rằng con sẽ được ở bên gia đình mình thêm nhiều cái Tết hơn nữa.

3. Khép lại năm cũ, năm mới đang đến. Chúc cho gia đình mình năm mới sẽ có nhiều điều như ý, hạnh phúc và bình an.

4. Đầu xuân năm mới 2026, con chúc hai bác luôn dồi dào sức khoẻ và vui vẻ bên con cháu lâu hơn nữa.

5. Chúc mừng năm mới hai bác. Năm mới con chúc hai bác có thêm những điều tốt đẹp trong năm 2026.

6. Năm mới con chúc hai bác dồi dào sức khỏe, tiền vào như nước. Luôn vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu thật lâu.

7. Nhân dịp đầu xuân năm mới, cháu chúc cả gia đình mình có một năm an khang và hạnh phúc, một năm bình an về sức khoẻ, thăng hoa về tiền bạc.

8. Con chúc hai bác năm mới có nhiều sự kiện vui vẻ, gia đình sum họp, hạnh phúc, mọi việc suôn sẻ, phát tài phát lộc.

9. Năm mới cháu kính chúc gia đình thuận hòa, song thân đắc thọ, may đến rủi qua, đồng lòng vượt khó.

10. Năm hết Tết đến, con xin kính chúc hai bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, vạn sự suôn sẻ.

Lời chúc năm mới Bính Ngọ 2026 hay và ý nghĩa tặng đối tác, khách hàng

Gửi tặng đối tác, khách hàng những lời chúc năm mới Bính Ngọ 2026 hay và ý nghĩa là cách thể hiện tình cảm chân thành, chuyên nghiệp.

1, Chúc quý khách và gia đình có một năm "Tài lộc - An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý". Chúc mừng năm mới - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026!

2, Kính chúc quý khách và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự thành công! Chúc mừng năm mới 2026!

3, Thay mặt (tên doanh nghiệp), xin gửi tới quý khách hàng lời chúc năm mới "May mắn - Sức khỏe - Thành đạt". Happy New Year 2026!

4, Sự ủng hộ và hợp tác của quý khách hàng là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của (tên doanh nghiệp). Xin cảm ơn và xin chúc quý khách và gia đình năm mới an khang và thịnh vượng! Chúc mừng Tết Bính Ngọ 2026!

5, Năm mới Bính Ngọ 2026, (tên doanh nghiệp) kính chúc quý khách đón xuân sum vầy, ấm áp, an vui và vạn sự như ý, thành công rực rỡ! Happy new year!

6, Thật tuyệt vời khi (tên doanh nghiệp) được phục vụ quý khách trong suốt khoảng thời gian qua. (Tên doanh nghiệp) luôn biết ơn sự quan tâm, ủng hộ của bạn. Chúc bạn một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và thành công! Happy new year!

7, (Tên doanh nghiệp) xin chúc quý khách hàng và gia đình một năm mới với những may mắn, thuận lợi, thành công, hạnh phúc và an khang! Happy new year!

8, Kính chúc quý khách hàng năm Bính Ngọ 2026 gặp nhiều may mắn. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn (tên doanh nghiệp). Happy new year!

9, Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty… chúc quý khách làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, gia đình vui vẻ hạnh phúc! Happy lunar year!

10, Cảm ơn bạn đã trở thành khách hàng của (tên doanh nghiệp) trong thời gian qua. Bước sang năm mới, (tên doanh nghiệp) xin chúc bạn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và tiếp tục tin tưởng vào chúng tôi. Chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng!

Những câu chúc Tết Bính Ngọ 2026 hài hước, thú vị

Cùng chào đón năm mới Bính Ngọ với thật nhiều tiếng cười bằng những lời chúc Tết Nguyên đán 2026 hài hước và thú vị.

1. Chúc bạn tôi năm mới Bính Ngọ 2026 phát tài phát lộc chứ không phát phì.

2. Chúc nhau sống khỏe như trâu, sống dai như đỉa sống lâu hơn rùa. Tình tiền tài lộc từa lưa, lứa đôi yên ấm cho vừa lòng nhau.

3. Năm mới anh chúc em luôn đẹp như hoa Hồng, thành công như hoa Cúc, hạnh phúc như hoa Mai, phát tài như hoa Pháo, độc đáo như hoa Bàng, dịu dàng như hoa Huệ và trí tuệ như hoa Sen.

4. Chúc mọi người năm mới tiền đầy túi, tim đầy tình, xăng đầy bình, gạo đầy lu, muối đầy hũ, vàng đầy tủ, sức khỏe đầy đủ!

5. Lì xì thì màu đỏ, bánh chưng màu xanh. Lẽ nào anh không biết, em đang thầm thích anh?

6. Chúc các chị em bạn dì cô di tỷ muội vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, công việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và phở thơm không màng.

7. Chúc bạn tôi năm mới không mụn, không mất ngủ , không phiền muộn, không lo âu, không tan vỡ tình duyên, gia đình mạnh khỏe, tài lộc dồi dào, mọi việc hanh thông.

8. Chúc các bạn có giày cao gót cũng có giày thể thao, có thể uống rượu cũng như uống trà. Chúc bạn có những người bạn dũng cảm và những đối thủ mạnh mẽ. Chúc bạn có những ký ức đẹp và tương lai đáng mong chờ. Chúc bạn luôn nhận ra mình xinh đẹp, đặc biệt và lương thiện, dịu dàng. Chúc mừng năm mới.

9. Chúc em lương cao việc nhẹ, làm ít ngủ nhiều, không cần tăng ca vẫn được tăng lương, không cần skincare vẫn luôn xinh đẹp. Chúc năm mới mọi lời chúc của tôi đều thành hiện thực.

10. Cầu cho bạn năm mới có hai người, ba bữa, bốn mùa đầm ấm, vạn sự như ý, lòng mong cầu cái gì cũng sẽ thành hiện thực.

Lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 bằng tiếng Anh

Bạn có thể tham khảo thêm một số lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 bằng tiếng Anh để thể hiện tình cảm một cách độc đáo, ấn tượng.

1, May you have a prosperous new year!

Chúc bạn một năm thịnh vượng!

2, Wishing you a new year full of happiness, good health and prosperity!

Chúc bạn một năm tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thật thịnh vượng!

3, May the new year bless you with health, wealth and happiness!

Chúc bạn năm mới dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc và tấn tài tấn lộc!

4, May the new year see you loving, giving and living!

Chúc bạn năm mới luôn tràn ngập tình yêu thương, biết cho đi không điều kiện và luôn đủ đầy!

5, May you feel your lunar year with new adventures, accomplishments and learnings!

Chúc bạn năm mới tràn đầy những điều thật mới mẻ, học tập và làm việc đều đạt thành tựu mới!

Happy Lunar Year 2026!

6, Here's a toast to the future, a toast to the past, and a toast to our friends, far and near. The past a bright dream, may our friends remain faithful and clear.

Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly cho một năm vừa qua, đón một năm mới sắp đến. Chúng ta hãy nâng ly vì tất cả bạn hữu, gần và xa. Hãy khép lại một năm đã qua. Chúc cho tất cả chúng ta luôn tràn đầy niềm tin và thật sáng tỏ trên con đường chúng ta bước đi.

7, May you and your family have a blessed lunar year!

Chúc bạn và gia đình một năm mới thật nhiều phước lành!

8, Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8.760 hours of joy, 525.600 minutes of good luck, and 31.536.000 seconds of happiness.

Chúc bạn 12 tháng thành công, 52 tuần tràn ngập tiếng cười, 365 ngày vui vẻ, 8.760 giờ hoan hỷ, 525.600 phút may mắn và 31.536.000 giây hạnh phúc.

9, Another year of success and happiness has passed. With every new year comes greater challenges and obstacles in life. I wish you courage, hope and faith to overcome all of the hurdles you may face. May you have a great year and a wonderful time ahead.

Một năm thành công và hạnh phúc đã qua. Một năm mới tràn đầy cơ hội cùng với nhiều thách thức lại đến. Chúc bạn luôn vững vàng và tự tin đón nhận bất kỳ thử thách nào bạn gặp phải. Chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời.

10, I'm so excited to make new plans and new memories with you. Let's make this year as good as the last one.

Tôi rất háo hức cùng các bạn lên kế hoạch và tạo ra những kỷ niệm mới cùng nhau. Chúng ta hãy sát cánh để năm nay cũng tốt đẹp và thành công như năm vừa qua.

Trên đây là một số lời chúc Tết Bính Ngọ 2026, lời chúc Tết 2026, lời chúc Tết Âm lịch 2026, lời chúc Tết Nguyên đán 2026 hay và ý nghĩa, độc giả có thể tham khảo để chúc Tết ông bà, cha mẹ, gia đình, người thân và bạn bè nhân dịp năm mới.