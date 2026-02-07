60 hành khách trễ tàu vì kẹt xe cận Tết, ga Sài Gòn phát thông báo khẩn

Sáng 7/2, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tình trạng hành khách trễ tàu đang diễn biến phức tạp trong những ngày qua. Riêng ngày 6/2 (tức 19 tháng Chạp), ga Sài Gòn ghi nhận khoảng 60 trường hợp lỡ chuyến.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân không mới nhưng năm nào cũng tái diễn. Vào cao điểm Tết, mật độ phương tiện trên các trục đường dẫn về ga tăng cao, gây ùn ứ, khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn dự tính.

Bên cạnh đó, nhiều hành khách dù đã được khuyến cáo có mặt trước giờ tàu chạy ít nhất 30 phút vẫn giữ thói quen “sát giờ mới đi”, dẫn đến bị kẹt giữa dòng phương tiện và đến ga muộn so với lịch trình.

“Những ngày cận Tết, hầu hết các trục đường tại TPHCM đều đông đúc, hành khách tuyệt đối không nên chủ quan. Việc theo dõi sát tình hình giao thông và chủ động đến ga sớm hơn dự kiến là cách tốt nhất để bảo đảm hành trình về quê không bị gián đoạn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Hành khách đông đúc tại ga Sài Gòn trong cao điểm về quê đón Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: T.Anh

Theo thống kê, từ ngày 6/2 đến 15/2 (tức 19–28 tháng Chạp), các ga Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa bước vào cao điểm phục vụ Tết, với mỗi ngày từ 5.000 đến hơn 7.700 lượt hành khách đổ về để đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt tổ chức chạy hơn 900 chuyến tàu trên tuyến Bắc – Nam, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với năm ngoái.

Hiện toàn bộ vé tàu từ ga Sài Gòn đi miền Trung và phía Bắc trong dịp cao điểm Tết (từ 20 đến 27 tháng Chạp) đã bán hết. Tương tự, vé chiều vào sau Tết, từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng, cũng đã kín chỗ.

Tuy nhiên, với hành khách có kế hoạch du xuân muộn, ngành đường sắt cho biết sẽ mở thêm các chuyến tàu khu đoạn như Sài Gòn – Nha Trang/Đà Nẵng và Hà Nội – Vinh/Đà Nẵng trong thời gian từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, bổ sung khoảng 9.700 vé.