Tai nạn giao thông nghiêm trọng lúc hơn 3 giờ sáng, 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 20 ngày 25-1 trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm đồng) khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải do tài xế Lương Hải Sâm (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển, trên xe có phụ xe Hà Tuấn Thành (28 tuổi, ngụ TP HCM) lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ TP HCM lên Đà Lạt.

Khi đến đoạn Km129+600 Quốc lộ 20, xe tải này va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Đình Thiện (37 tuổi, ngụ phường B'Lao, Lâm Đồng) điều khiển theo chiều ngược lại. Trên xe này có phụ xe Nguyễn Văn Khải (26 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, Lâm Đồng).

Cú va chạm trực diện khiến đầu 2 chiếc ô tô biến dạng. Tài xế Sâm và phụ xe Thành bị thương, được đưa vào bệnh viện điều trị còn tài xế Thiện và phụ xe Khải bị mắc kẹt trong cabin xe.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng đến hiện trường, dùng thiết bị chuyên dụng phá cabin đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, tài xế Thiện và phụ xe Khải tử vong.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên vụ tai nạn nghiêm trọng.