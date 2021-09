Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM ngày 23/9

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 21:00 PM (GMT+7)

Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại TP.HCM vẫn trên 5.000 ca, trong khi số mũi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đã xấp xỉ 9 triệu liều.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 21:10 23/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +9.465 723.962 17.982 236 1 TP.HCM +5.052 358.707 13.853 175 2 Bình Dương +2.764 190.257 1.773 37 3 Đồng Nai +760 43.122 430 6 4 Long An +190 31.231 385 7 5 Kiên Giang +163 4.857 45 0 6 An Giang +109 4.037 38 0 7 Tây Ninh +86 7.342 120 2 8 Tiền Giang +67 13.531 352 1 9 Cần Thơ +53 5.303 91 0 10 Đắk Nông +33 667 1 0 11 Đắk Lắk +25 1.741 7 0 12 Khánh Hòa +20 7.601 98 0 13 Quảng Bình +20 1.533 2 0 14 Đồng Tháp +19 8.155 250 0 15 Hà Nam +14 126 0 0 16 Bình Định +9 1.157 12 1 17 Thừa Thiên Huế +9 814 11 0 18 Ninh Thuận +9 868 8 0 19 Bình Phước +8 1.166 7 0 20 Bình Thuận +7 3.031 59 2 21 Cà Mau +7 325 4 0 22 Bạc Liêu +7 369 1 0 23 Phú Yên +6 2.993 34 0 24 Hà Nội +5 4.190 56 2 25 Quảng Nam +5 612 5 0 26 Quảng Ngãi +4 1.155 1 0 27 Đà Nẵng +3 4.887 65 0 28 Bà Rịa - Vũng Tàu +3 4.099 46 3 29 Trà Vinh +2 1.454 16 0 30 Quảng Trị +2 176 1 0 31 Gia Lai +2 538 2 0 32 Hải Dương +1 168 1 0 33 Thanh Hóa +1 434 3 0 34 Phú Thọ 0 22 0 0 35 Điện Biên 0 61 0 0 36 Nam Định 0 52 1 0 37 Hà Giang 0 28 0 0 38 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 39 Hải Phòng 0 27 0 0 40 Hòa Bình 0 16 0 0 41 Quảng Ninh 0 9 0 0 42 Yên Bái 0 3 0 0 43 Bắc Kạn 0 5 0 0 44 Lai Châu 0 1 0 0 45 Lào Cai 0 104 0 0 46 Tuyên Quang 0 2 0 0 47 Thái Nguyên 0 15 0 0 48 Lạng Sơn 0 212 1 0 49 Bến Tre 0 1.869 67 0 50 Hà Tĩnh 0 447 5 0 51 Nghệ An 0 1.810 15 0 52 Lâm Đồng 0 280 0 0 53 Vĩnh Long 0 2.144 58 0 54 Hậu Giang 0 510 2 0 55 Sơn La 0 252 0 0 56 Hưng Yên 0 294 1 0 57 Thái Bình 0 76 0 0 58 Kon Tum 0 29 0 0 59 Bắc Giang 0 5.822 14 0 60 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 61 Sóc Trăng 0 1.020 24 0 62 Ninh Bình 0 79 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 23/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 36.239.453 Số mũi tiêm hôm qua 468.267

Với 5.052 F0 mới, hôm nay (ngày 23/9) là ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm COVID-19 (F0) trong ngày tại TP.HCM giảm so với hôm trước, cụ thể giảm 383 ca so với ngày 22/9 và giảm 1.469 ca so với ngày 21/9. Số F0 trong ngày 23/9 cũng là thấp nhất trong 5 ngày gần đây, nếu không tính ngày 18/9 thì con số này thậm chí còn thấp nhất trong 18 ngày (từ ngày 5 - 23/9).

Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay), TP.HCM đã có tổng cộng 358.707 F0 được công bố. Riêng trong 76 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg vừa qua (từ ngày 9/7 đến nay), tổng số F0 là 349.643, chiếm gần 93,5%.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, giảm theo các ngày, từ ngày 9/7 đến ngày 23/9

Về chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tính tới ngày 23/9, tổng số mũi tiêm tại TP.HCM đã xấp xỉ 9 triệu liều. Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục chiến dịch tiêm vắc-xin, đảm bảo tiêm mũi 1 cho tất cả người trên 18 tuổi, nhắc mũi 2 cho toàn bộ người tiêm mũi 1; ưu tiên tuyến đầu, người có nguy cơ cao. Cùng với đó, TP.HCM đang nghiên cứu phương án tiêm vắc-xin cho trẻ em.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), việc tiêm vắc-xin và chứng nhận F0 hoàn thành cách ly rất quan trọng. TP.HCM đang tăng cường tiếp nhận nguồn vắc-xin được phân bổ, nhanh chóng đưa về các địa phương để triển khai tiêm nhanh, sớm nhất.

Người dân từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi 1 có thể đăng ký tiêm vắc-xin bằng cách gửi tin nhắn đến tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen. Danh sách đăng ký tiêm vắc-xin của người dân sẽ được chuyển đến UBND các quận/huyện/TP. Thủ Đức để tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch.

Cũng trong ngày 23/9, HCDC đã bàn giao 63.000 kit xét nghiệm cho Sở Công Thương để phân bổ cho các doanh nghiệp quản lý shipper. Đồng thời tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm để các đơn vị có thể tự lấy mẫu xét nghiệm cho shipper.

Tính đến 12h30 ngày 23/9, đã có 19/33 doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thao tác sử dụng phần mềm khai báo điện tử của Thành phố để cập nhật kết quả xét nghiệm của shipper, trước khi triển khai cập nhật dữ liệu chính thức vào ngày mai (24/9).

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP.HCM xem xét cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19.

Theo đó, ngoài chi phí điều trị COVID-19, chi phí vật tư tiêu hao chưa được kết cấu vào giá dịch vụ kỹ thuật và thuốc điều trị COVID-19 được ngân sách nhà nước thanh toán theo quy định; thì các chi phí phục vụ khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước (tiền phòng, tiền ăn theo yêu cầu, các dịch vụ tiện ích tăng thêm theo yêu cầu người bệnh), bệnh viện được thu tiền người bệnh theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện và người bệnh nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với Sở Y tế (nếu có).

HCDC cho biết, TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng dần các hoạt động kinh tế theo lộ trình trên cơ sở kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ bảo vệ của người dân, căn cứ theo hai trụ cột là tiến độ tiêm vắc-xin và an toàn của hệ thống y tế theo từng giai đoạn, địa bàn cụ thể. Các lộ trình cũng được xác định gồm giai đoạn từ 1/10/2021 - 31/10/2021, giai đoạn 1/11/2021 - 15/1/2022 và giai đoạn sau 15/1/2022.

