Báo Mỹ: Lính Ukraine gần như “cạn” hy vọng về hòa bình

Binh sĩ Nga tác chiến trên chiến trường (ảnh: TASS)

Những nỗ lực gây sức ép của ông Trump đối với Nga cho đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Đội quân mạnh mẽ của Nga vẫn đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine và khiến lực lượng nước này hứng chịu tổn thất lớn. Nga – Ukraine vẫn còn khoảng cách lớn về các điều kiện để đạt được hòa bình, ABC News hôm 8/8 bình luận.

Trước đó, hôm 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, “tối hậu thư” mà ông đặt ra cho Nga (dự kiến vào ngày 8/8) giờ đây phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Nga Putin.

“Chúng ta sẽ xem ông ấy nói gì. Tất cả tùy thuộc vào ông ấy. Tôi khá thất vọng”, ông Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng, khi được hỏi rằng liệu Mỹ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga vào ngày 8/8 hay không.

Theo ABC News, trong khi Mỹ tạm hoãn trừng phạt Nga, lực lượng Ukraine đang mắc kẹt trong những trận đánh khốc liệt dọc tiền tuyến kéo dài hơn 1.000km. Ở Pokrovsk (vùng Donetsk), quân đội Nga đang tấn công dữ dội. Ở 2 khu vực là Sumy và Dnipropetrovsk, quân đội Nga cũng đang tìm cách đột phá phòng tuyến.

Lính Ukraine chuẩn bị phóng UAV (ảnh: Kyiv Independent)

Trên tiền tuyến ở thành phố Pokrovsk, một chỉ huy Ukraine cho rằng, không thể đàm phán hòa bình với Nga.

“Không thể đàm phán với họ. Lựa chọn duy nhất là tiếp tục chiến đấu”, Buda (biệt danh) – chỉ huy Lữ đoàn Spartan – nói.

“Tôi muốn họ đồng ý các điều kiện và chấm dứt mọi chuyện, nhưng Nga sẽ không đồng ý. Họ chưa muốn đàm phán”, Buda nói.

Ở vùng Zaporizhia (tiền tuyến phía nam), Warsaw – chỉ huy một đơn vị pháo của Ukraine – cho rằng, “không còn lựa chọn nào khác” ngoài tiếp tục chiến đấu.

“Chúng tôi đang ở trên đất của mình. Chúng tôi không còn lối thoát”, Warsaw nói.

Hôm 7/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông có thể gặp Tổng thống Nga Putin mà không cần nhà lãnh đạo Nga phải gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó.

Điều này khiến một số nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại rằng, Ukraine có thể bị gạt ra ngoài các thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban – hôm 8/8 cho rằng, châu Âu nên dẫn đầu trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo ông Orban, các nhà lãnh đạo Đức và Pháp nên tới Moscow “để thay mặt châu Âu đàm phán”.

“Nếu không, chúng ta sẽ bị gạt ra ngoài lề”, ông Orban nói.

Theo Guardian, hôm 8/8, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để thông báo về những diễn biến mới nhất, liên quan đến tình hình xung đột Ukraine.