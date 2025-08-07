Bộ Quốc phòng thông tin chi tiết về Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ VHTT&DL, UBND TP Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9/2025.

Tham gia diễu binh, diễu hành có 6 lực lượng phối hợp. Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng và 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 43 khối này, có 26 khối do Quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm. Nước ta cũng đã mời 4 nước tham gia gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, khối diễu binh trên biển sẽ diễn ra đồng thời tại tỉnh Khánh Hòa, được truyền hình trực tiếp từ biển về Quảng trường Ba Đình. Đối với diễu hành khối quần chúng và khối văn hóa, thể thao, sau khi tiến qua lễ đài sẽ được phân tuyến di chuyển và tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ tại Cung Văn hóa Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Các mốc thời gian người dân quan tâm: - Lúc 20h ngày 21 và 24/8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lực lượng vũ trang; - Sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h ngày 27/8; - Tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8; - Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9/2025.

Liên quan đến kết quả huấn luyện, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện từ đầu tháng 5/2025. Hiện các lực lượng đã tổ chức hợp luyện 4 buổi và tổng hợp luyện 2 buổi. Qua các buổi hợp luyện và tổng hợp luyện, chất lượng đều đạt yêu cầu, thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đến nay, tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe và điều kiện kỹ thuật của các khối đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Cũng theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, thông qua hoạt động diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 nhằm truyền tải thông điệp: khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Quang cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2. Ảnh: Tuấn Anh.

Bên cạnh đó là sự phát triển không ngừng, lớn mạnh của QĐND, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khắc sâu đạo lý "uống nước nhớ nguồn"; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngoài ra, sự kiện còn là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.