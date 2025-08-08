Bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu điện thoại, Chủ tịch một doanh nghiệp lĩnh án

Nhận chuyển hàng lậu giúp Nhật Cường

Ngày 8/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Phong (SN 1981, Chủ tịch Công ty CP Tiếp vận SRV) mức án 36 tháng tù; Cao Tuấn Hưng (SN 1990, Giám đốc Công ty) 50 tháng tù và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1981, Kế toán trưởng Công ty) lĩnh 45 tháng tù cùng tội “Buôn lậu”.

Theo cáo buộc, từ năm 2017 – 2018, ông Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường - Công ty Nhật Cường) và đồng phạm đã giao dịch mua điện thoại di động hãng iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy và các loại máy tính bảng cũ, mới, từ 10 nhà cung cấp.

Sau khi thống nhất số lượng, chủng loại hàng mua bán, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng tên Hằng (tức Yên Hồng Kông) tiếp nhận, chuyển từ Hồng Kông về Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Hệ thống cửa hàng Nhật Cường trên địa bàn Hà Nội.

Cáo buộc xác định, dưới sự chỉ đạo của Huy, các bị cáo Đoàn Mạnh Phong và Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) liên hệ trao đổi về việc vận chuyển hàng.

Theo đó, Phong sẽ tiếp nhận hàng tại Sân bay Quốc tế Nội Bài và vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Giá cước vận chuyển là 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng mỗi thiết bị, tùy loại. Phong được hưởng công từ 40 - 50 triệu đồng/ tháng.

Để nhận hàng hóa tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Phong và Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân các Công ty TNHH Kwon, Công ty TNHH VAK, Công ty TNHH Ken Á để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Cơ quan tố tụng xác định, toàn vụ án Đoàn Mạnh Phong và đồng phạm đã thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu 16.976 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính) trị giá hơn 307 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoảng tháng 9/2018, Đoàn Mạnh Phong và Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân Công ty TNHH VAK mở 3 tờ khai hải quan, hàng hóa khai báo là sợi cáp quang, thiết bị chuyển đổi quang học. Tuy nhiên, sau khi thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế, xác định hàng hóa là hơn 1.000 điện thoại iPhone các loại.

Theo cơ quan điều tra, hành vi vận chuyển trái phép với hơn 1.000 điện thoại, có trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 13//2024, Phong ra đầu thú, còn Hưng và Sơn lần lượt bị dẫn độ từ nước ngoài về nước.

Đối với một số cán bộ hải quan tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, kết quả điều tra xác định, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Ông Bùi Quang Huy.

Ông chủ bỏ trốn để nhóm nhân viên khóc ròng

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Nhật Cường, năm 2021, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử, tuyên án với 14 bị cáo các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 14 năm tù về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cá nhân ông Bùi Quang Huy vẫn bỏ trốn, để nhóm thuộc cấp “khóc ròng” xin được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Tòa sơ thẩm năm đó đánh giá ông Huy là chủ mưu vụ án, từ năm 2014 - 2019, Huy sử dụng hệ thống của Nhật Cường để nhập lậu 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng rồi phân phối. Qua đây, hệ thống Nhật Cường của Huy đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và qua đây, Công ty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 29 tỷ đồng tiền thuế.