Hiện trạng cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Ghi nhận của VietNamNet ngày 7/8, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km, qua TP Đà Nẵng, đang bước vào giai đoạn nước rút để thông xe kỹ thuật tuyến chính theo kế hoạch vào ngày 19/8.

Tại công trường, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục. Cùng với mặt đường, các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hệ thống chống chói, hộ lan... cũng đang được lắp đặt đồng bộ.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), đến nay sản lượng thực hiện tại dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan đạt gần 82% giá trị hợp đồng, riêng tuyến chính đã hoàn thành 98%. Gần 1km mặt đường cuối cùng đang được thảm nốt và dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần. Đồng thời, các tổ thi công đang lắp đặt biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, sơn đường...

Cùng với đó, tuyến đường gom dài hơn 20km chạy song song tuyến cao tốc cũng đang được triển khai. Đây là hạng mục quan trọng nhằm bảo đảm kết nối, phục vụ đi lại cho người dân khu vực trong quá trình khai thác tuyến chính.

Hình ảnh cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang gấp rút về đích:

Dự án cao tốc Hoà Liên - Túy Loan dài 11,5km, thuộc địa phận TP Đà Nẵng, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.

Dự án khởi công tháng 9/2023, tiến độ hoàn thành tuyến chính cao tốc đến tháng 8/2025, hoàn thành toàn bộ dự án tháng 11/2025.Đây là tuyến cao tốc huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Sau gần 2 năm thi công, đến nay dự án đã thành hình. Tuyến chính đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8. Cả hai bên làn xe sẽ được đưa vào khai thác đồng thời.

Những ngày này, các đơn vị thi công tại dự án cao tốc Hoà Liên – Tuý Loan đang tập trung hoàn thiện các công đoạn cuối trên tuyến chính.

Khoảng 1km cuối cùng đang được thảm nhựa.

Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hoà Liên - Túy Loan (Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho hay trong tuần này sẽ thảm nhựa xong toàn tuyến chính. Khối lượng còn lại như lắp đặt biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, sơn đường... đang được gấp rút hoàn thành.

Công nhân chia thành nhiều mũi thi công, tập trung vào các phần việc hoàn thiện tuyến chính như làm sạch mặt đường, sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo, hệ thống tấm chắn, hộ lan...

Anh Nguyễn Tiến Anh cho biết, những ngày qua anh và các công nhân khác tăng thêm giờ làm để kịp hoàn thiện các hạng mục tại dự án.

Đoạn đầu tuyến cao tốc gần như đã hoàn thiện. Đây cũng là dự án cao tốc vừa thi công vừa khai thác trên nền tuyến đường tránh Nam Hải Vân.

Các biển báo tại cao tốc đang được lắp đặt hoàn thiện.

Nút giao thông đường Hoàng Văn Thái được thiết kế lối ra, vào cao tốc. Đây là 1 trong 3 lối ra, vào trên toàn tuyến cao tốc Hoà Liên - Túy Loan.

Tuyến đường gom chạy song song tuyến cao tốc cũng đang được triển khai thi công.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, đi qua địa phận xã Bà Nà, phường Hoà Khánh và phường Hải Vân của TP Đà Nẵng, có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Tuyến cao tốc còn góp phần kết nối các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, các khu đô thị sinh thái như Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills City)… qua đó mở rộng không gian phát triển của TP Đà Nẵng về phía Tây Bắc.