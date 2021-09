Cứ mỗi 43 giây có một người chết vì dịch Covid-19 ở Mỹ

Mỹ ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong do dịch Covid-19 mỗi ngày, mức cao kỷ lục trong hơn 6 tháng qua.

Dữ liệu từ Trường ĐH Johns Hopkins cho thấy Mỹ có khoảng 14.220 trường hợp tử vong trong một tuần tính đến hôm 21-9, tương đương mỗi 43 giây có một người thiệt mạng vì dịch Covid-19.

Hồi tháng 7, số ca tử vong ở mức thấp khoảng 1.525 người/tuần, hoặc hơn 200 người/ngày, điều đó đồng nghĩa con số tử vong do dịch Covid-19 trong tuần qua cao hơn 10 lần so với tuần trong tháng 7. Trong khi các ca nhiễm mới đã giảm xuống, số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng. Số ca tử vong do Covid-19 tăng 13% so với một tuần trước và 43% so với đầu tháng này.

Gần 55% dân Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Ảnh: Boston Globe

Số ca tử vong do Covid-19 cao nhất được ghi nhận ở các bang như Florida với trung bình 376 ca trong tuần qua và con số này ở Texas là 283.

Theo đài CNBC, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng số ca tử vong có thể còn cao hơn nhiều nếu không có vắc-xin. TS Bruce Farber, trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm của hệ thống y tế Northwell Health ở New York, cho hay nếu biến thể Delta hoành hành ở Mỹ mà không có vắc-xin, tỉ lệ tử vong sẽ cao đáng kể. Gần 55% dân Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 22-9 thông báo người trên 65 tuổi, dễ mắc bệnh nặng và làm công việc có nguy cơ cao sẽ được phép tiêm liều vắc-xin tăng cường của hãng Pfizer. Thông báo trên đồng nghĩa hàng chục triệu người Mỹ đủ điều kiện tiêm liều thứ 3 sau khi tiêm đủ hai mũi cách đó 6 tháng.

Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc triển khai các mũi tiêm nhắc lại cho những người từ 16 tuổi trở lên nhưng chưa được FDA và CDC phê duyệt.

Ban cố vấn FDA cho rằng hiện chưa có đủ bằng chứng về việc tiêm tăng cường cho tất cả những người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm liều thứ 2 trước đó ít nhất 6 tháng và cũng cần nghiên cứu thêm dữ liệu về độ an toàn.

Tuy nhiên, FDA cũng cho biết sẽ cân nhắc về việc phê duyệt sử dụng rộng rãi liều tiêm tăng cường cho nhiều người hơn trong tương lai.

Tổng thống Brazil tự cách ly Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 22-9 tự cách ly tại nhà sau khi trở về từ cuộc họp Liên Hiệp Quốc do Bộ trưởng Y tế Marcelo Queiroga cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và phải cách ly tại New York. Cơ quan quản lý y tế của Brazil khuyến nghị toàn bộ phái đoàn của tổng thống tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nên cách ly và thực hiện các cuộc xét nghiệm. Chính phủ Brazil cho biết các thành viên khác của phái đoàn đều cho kết quả âm tính. Ông Bolsonaro, một người nói không với tiêm phòng, đã bất chấp các quy tắc của Liên Hiệp Quốc yêu cầu tất cả những người tham dự hội nghị phải tiêm vắc-xin. Bộ trưởng Y tế Queiroga đã tháp tùng ông Bolsonaro tới một cuộc họp với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 21-9 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Y tế này đeo khẩu trang trong khi hai nhà lãnh đạo còn lại thì không. Tổng thống Bolsonaro là người duy nhất trong phái đoàn Brazil đến TP New York-Mỹ chưa tiêm phòng vắc-xin.

