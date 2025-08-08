Ảnh vệ tinh hé lộ cảnh "chưa từng thấy" ở khuôn viên nhà máy xe tăng Nga

T-72A là một trong những mẫu xe tăng đời đầu, có thể cần đại tu sâu để đạt tiêu chuẩn chiến đấu hiện nay. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo Euromaidan Press, Nga có dấu hiệu bắt đầu đưa các xe tăng T-72 đời đầu tới nhà máy xe tăng UVZ phục vụ quá trình tân trang, đại tu.

“Tôi nhận thấy có rất nhiều chiếc T-72A xuất hiện ở khuôn viên nhà máy. Điều mà trước đây chưa từng thấy”, chuyên gia phân tích quân sự Jompy nói với tờ Euromaidan Press.

Ông Jompy nói một khi xe tăng xuất hiện ngoài sân nhà máy, thường là chúng đang chờ được đưa vào xưởng để sửa chữa hoặc nâng cấp, rồi bàn giao cho các đơn vị quân đội Nga, trong đó có lực lượng tham gia chiến sự ở Ukraine.

T-72A có trọng lượng khoảng 46 tấn, kíp chiến đấu gồm ba người. Đây không phải phiên bản T-72 cũ nhất, nhưng chỉ ra đời sau mẫu T-72 Ural được Liên Xô đưa vào biên chế đầu thập niên 1970. Ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô sản xuất hàng nghìn chiếc T-72 Ural và T-72A, trước khi thay thế bằng phiên bản T-72B cải tiến mạnh vào thập niên 1980, với pháo 125 mm ổn định, giáp dày hơn và động cơ mạnh hơn.

Hiện chưa rõ sau khi đại tu, các xe tăng T-72 đời cũ trên có được nâng lên chuẩn cao nhất là T-72B3 hoặc T-72B3M hay không. Cả hai biến thể này vẫn đang được quân đội Nga sử dụng song song với xe tăng T-90M.

Các xe tăng T-72A xuất hiện bên ngoài khuôn viên nhà máy UVZ. Ảnh: Euromaidan Press/X.

Những chiếc T-72 đời đầu như vậy được Nga cất giữ tại các kho dự trữ như căn cứ lưu trữ xe tăng số 349 ở vùng Topchikhinsky, Siberia, cách Ukraine khoảng 2.000 km.

Với năng lực sản xuất mỗi năm khoảng 300 xe tăng T-90M, Nga được cho là đang tìm đến các dòng xe tăng T-72 cũ để bổ sung. Đầu năm nay, hàng chục chiếc T-72B được đưa tới Uralvagonzavod, nhưng số T-72B trong kho chỉ còn vài trăm chiếc, trong khi T-72 Ural và T-72A ước tính còn hơn 1.000 chiếc.

Hồi năm ngoái, chuyên gia High Marsed nhận định T-72 thế hệ đầu chưa cần đưa vào sử dụng chừng nào Nga vẫn còn T-80B, T-80BV và T-72B trong kho. Ông dự đoán, khi Nga bắt đầu nâng cấp T-72A, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các mẫu T-72B, T-80B/BV dự trữ đã gần cạn.