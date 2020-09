Tin tức 24h qua: TP.HCM đề xuất hỗ trợ nhân viên quán bar, cơ sở làm đẹp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 20:24 PM (GMT+7)

TP.HCM đề xuất hỗ trợ nhân viên quán bar, cơ sở làm đẹp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Sa Pa đột ngột lạnh 12,9 độ C ngay đầu tháng 9... là những tin nóng nhất 24h qua.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ nhân viên quán bar, cơ sở làm đẹp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chiều 4/9, Bộ Y tế thông tin về 3 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 1.049 ca. 3 ca mắc mới (BN1047-1049) đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Đà Nẵng nới lỏng phòng chống dịch Covid-19 từ 0 giờ sáng mai 5/9.

Tại TPHCM, Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TPHCM vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do đại dịch COVID-19.

TPHCM đề xuất hỗ trợ nhân viên quán bar, karaoke, massage do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, người lao động tự do cũng phải thỏa điều kiện: Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo của TP (dưới 3 triệu đồng/tháng); Cư trú hợp pháp tại địa phương (phải có đăng ký tạm trú, được cơ quan công an xác nhận).

Theo đó, có 6 ngành nghề được đề xuất hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng/tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó các ngành nghề như nhân viên các cơ sở thẩm mỹ, quán bar, karaoke, massage, cơ sở kinh doanh thể thao, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, làm việc tại bến xe, làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải hành khách công cộng…

Kinh phí dự kiến là 27,2 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí được trích từ nguồn vận động phòng chống dịch COVID-19.

Sa Pa đột ngột lạnh 12,9 độ C ngay đầu tháng 9

Lúc 7h sáng nay (4/9), Trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tụt còn 12,9 độ C, giảm hơn ngày hôm trước 1,3 độ C (ngày 3/9, Sa Pa lạnh 14,2 độ C).

Sa Pa trời lạnh ngay nửa đầu mùa thu 2020. Ảnh minh họa.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai nhận định: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chuỗi số liệu quan trắc được tính từ năm 1957 đến nay, nhiệt độ tại Sa Pa tụt xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9. Khả năng đây là tín hiệu báo trước mùa đông năm 2020 sẽ đến sớm và lạnh hơn mùa đông 2019”.

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết thêm, hiện vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu khiến nắng nóng ở các địa phương giảm nhẹ, vùng thấp nhiệt độ cao nhất giảm xuống 34-36 độ C, vùng núi từ 29-31 độ C. Đến ngày 5/9, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn.

Cột nước cao hàng trăm mét xuất hiện giữa biển Hải Phòng, hút nước lên không trung

Vào khoảng 8h sáng 4/9, thời tiết tại TP Hải Phòng nhiều mây và có mưa dông trong khoảng 30 phút. Trong khoảng thời gian ấy, vòi rồng đã xuất hiện và tồn tại khoảng 7-8 phút rồi tan.

Đại diện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho hay, sự việc xảy ra gần khu vực cầu Bạch Đằng (nối quận Hải An, TP Hải Phòng sang thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, lốc (vòi rồng) là một hiện tượng gió xoáy cực mạnh, xảy ra trong một phạm vi nhỏ, hàng chục tới hàng trăm mét và tồn tại trong một thời gian ngắn. Đi kèm với hiện tượng lốc là dông và mưa đá.

Vòi rồng xuất hiện gần cầu Bạch Đằng nối từ Hải Phòng sang Quảng Ninh. Ảnh Thế Vũ.

Nguyên nhân sinh ra gió lốc là những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Trong những ngày nóng nực của mùa hè, mặt đất bị đốt nóng không đều nhau, một khoảng nào đó hấp thụ nhiệt thuận lợi sẽ nóng hơn, tạo ra một vùng khí áp giảm và tạo nên dòng thăng, không khí lạnh hơn ở xung quanh tràn đến tạo thành hiện tượng gió xoáy tương tự như trong cơn bão nhưng ở quy mô nhỏ hơn rất nhiều.

Đoàn tàu Nhổn-ga Hà Nội rời cảng Pháp về Việt Nam

Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã rời cảng Dunkirk (Pháp) đi cảng Hải Phòng (Việt Nam) vào ngày 2/9.

Dự kiến đoàn tàu đầu tiên tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ về đến cảng Hải Phòng vào ngày 24-10. Tháng 1-2021, đoàn tàu thứ 2 sẽ về Việt Nam. Đến tháng 6-2021, tất cả 10 đoàn tàu tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ có mặt đầy đủ tại Hà Nội.

Trong tháng 11-2010, TP Hà Nội sẽ tổ chức trưng bày đoàn tàu này tại nhà ga S1 để người dân tham quan.

Mỗi đoàn tàu có 4 khoang, với tổng chiều dài 78,27 m, có 94 ghế và có thể chở tổng cộng gần 950 hành khách. Đoàn tàu được thiết kế với 3 màu gồm vàng - đỏ - ghi xám. Ngoại thất và nội thất của đoàn tàu được phối màu theo màu sắc của quả thanh long và cánh đồng lúa.

Đến nay, toàn tuyến trên cao dài 8,5 km từ Nhổn - Kim Mã đã hoàn thành khoảng 80%. Đoạn ngầm từ Kim Mã đến ga Hà Nội dài 4 km đã hoàn thành khoảng 20%. Dự kiến trong năm 2021, TP Hà Nội sẽ đưa đoạn trên cao của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vào khai thác thương mại.

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin về 3 vụ án có trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung

Chiều 4/9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an đã thông tin thêm về các vụ án liên quan đến Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo ông Xô, ngày 28/8 cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Chung để điều tra hành vi Chiếm đoạt tài liệu Bí mật Nhà nước.

"Về vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật, cơ quan điều tra đã chứng minh có hành vi chiếm đoạt, trong đó có chiếm đoạt tài liệu bí mật vụ Nhật Cường", ông Xô nói.

Về vụ Nhật Cường, thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, Bùi Quang Huy sử dụng tư cách pháp nhân của Nhật Cường để tổ chức buôn lậu 260.000 sản phẩm điện thoại và các thiết bị điện tử với giá trị 3.200 tỷ đồng, thu lời bất chính 236 tỷ đồng. Ngoài ra còn trốn thuế, lập sổ sách kế toán để che giấu phạm tội và trốn thuế khoảng 30 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan điều tra thấy rằng có gói thầu số hoá của Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại 19,8 tỷ đồng, trong này có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung.

Thiếu tướng Tô Ân Xô

Về vụ vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát xảy ra tại TP.Hà Nội, thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, quá trình triển khai và xử lý nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C, mặc dù Hà Nội trực tiếp đàm phán với một đối tác là Đức sản xuất riêng cho TP.Hà Nội, họ nghiên cứu đặc tính của sông hồ Hà Nội và sản xuất ra chế phẩm đó.

"Nếu ký trực tiếp với công ty của Đức này thì rất là bình thường nhưng quá trình mua sản phẩm lại ký qua công ty khác. Quá trình điều tra, do phải ký qua một công ty khác như thế sẽ gây thất thoát cho nhà nước khoảng 41 tỷ đồng. Với vai trò là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Chung cũng có một phần tránh nhiệm, trách nhiệm đến mức nào cơ quan điều tra sẽ làm rõ", Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin.

