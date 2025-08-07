Biết gì về GMARS - pháo phản lực Mỹ-Đức có sức mạnh gấp đôi HIMARS vừa được khai hỏa thành công?

Đầu tuần này, Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) và Rheinmetall (Đức) thông báo thử nghiệm thành công hệ thống pháo phản lực cơ động toàn cầu GMARS tại trường bắn tên lửa White Sands ở bang New Mexico (Mỹ), theo tờ Business Insider.

Tại lần thử nghiệm đầu tiên, GMARS bắn rocket dẫn đường GMLRS.

Theo trang The War Zone, cột mốc này đạt được trong bối cảnh nhu cầu về hệ thống di động có thể phóng pháo dẫn đường và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, cùng khả năng bổ sung thêm các loại vũ khí mới trong tương lai, đang tăng vọt.

Cuộc thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cơ động toàn cầu GMARS tại trường bắn tên lửa White Sands ở bang New Mexico (Mỹ) hôm 4-8. Ảnh: QUÂN ĐỘI MỸ

Theo Lockheed Martin, GMARS được thiết kế như một bệ phóng hỏa lực chính xác tầm xa đa năng, có khả năng hoạt động tương thích với các hệ thống hiện có của Mỹ và đồng minh, bao gồm hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS.

GMARS có thể mang theo 2 tên lửa chiến thuật ATACMS, 4 tên lửa đạn đạo chính xác thế hệ mới (PrSM) và 12 quả rocket dẫn đường GMLRS thông thường hoặc phiên bản tầm xa mở rộng. Cấu hình vũ khí này mang lại cho GMARS nhiều lựa chọn khai hỏa tiềm năng và gấp đôi khả năng mang tải của hệ thống HIMARS.

ATACMS có tầm bắn tối đa 300 km, trong khi PrSM – vũ khí được lên kế hoạch thay thế ATACMS – có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 500 km. GMLRS có tầm bắn giới hạn hơn ở mức 70 km, trong khi phiên bản tầm xa mở rộng có thể đạt tới 150 km.

Các loại vũ khí dẫn đường chính xác trên hoạt động với các hệ thống định hướng như GPS, cảm biến và dẫn đường bằng laser, cho phép chúng tấn công chính xác vào các mục tiêu cụ thể.

Ngoài ra, theo Rheinmetall, GMARS sẽ có tiềm năng phóng tên lửa hành trình phóng từ mặt đất và rocket cỡ 122mm trong tương lai.

Hỏa lực tầm xa chính xác như vậy đang là ưu tiên hàng đầu của Lục quân Mỹ trong bối cảnh chương trình cải tổ toàn diện được công bố hồi đầu năm nay, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lục quân cần triển khai các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công cả mục tiêu trên đất liền và trên biển trước năm 2027.

Lockheed Martin cho biết GMARS được phát triển dựa trên dòng xe quân sự chiến thuật HX của công ty quốc phòng Đức Rheinmetall và hỗ trợ tăng cường khả năng tương tác giữa các bệ phóng và vũ khí của Mỹ với các đồng minh, đặc biệt ở châu Âu.

Khả năng tương tác tốt hơn giữa các hệ thống đã trở thành ưu tiên hàng đầu đối với Lục quân Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác quốc tế. Tháng trước, Tướng Christopher Donahue – Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi – cho biết Lục quân muốn gia tăng sự đồng nhất giữa các hệ thống của Mỹ và đồng minh, đặc biệt trong lĩnh vực hỏa lực tầm xa và phòng không.