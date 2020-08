Tin tức 24h qua: Cựu cầu thủ Nam Định bị truy nã đặc biệt vì vận chuyển ma túy

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 20:02 PM (GMT+7)

Ông Đoàn Ngọc Hải làm tài xế xe cứu thương; Cựu cầu thủ Nam Định bị truy nã đặc biệt vì vận chuyển ma túy… là những tin nóng 24h qua.

Cựu cầu thủ Nam Định bị truy nã đặc biệt vì vận chuyển ma túy

Ngày 28/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Khương Quốc Tuấn (SN 1983, trú TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), là cựu cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Nam Định về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Người đàn ông trốn khỏi khu cách ly có ngoại hình giống cựu cầu thủ Nam Định.

Theo đó, sau khi bị cơ quan công an khởi tố về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi ở tại 108 Nguyễn Văn Cừ, xã Lộc An, TP.Nam Định vào ngày 27/8, hiện không rõ đối tượng này đã đi đâu.

Cầu thủ Quốc Tuấn từng chơi vị trí trung vệ cho CLB Nam Định hồi năm 2009 và từng giành chức vô địch U21 quốc gia. Năm 2011, cầu thủ này bất ngờ từ giã sân cỏ ở tuổi 28.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án.

Trước đó ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Sập giàn giáo nhà đang xây, 8 người thương vong

Chiều 28/8, thông tin từ UBND Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Theo đó, 5 người bị thương nặng đã được chuyển lên TPHCM cấp cứu. Hai nạn nhân tử vong đã được đưa về Bệnh viện Hậu Nghĩa để chờ điều tra nguyên nhân vụ việc. 1 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng nay, trong quá trình thi công sàn tầng khu nhà phố liền kề, bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến các công nhân đang làm việc gặp nạn.

Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới, 1 ca tái dương tính

Chiều 28/8, Bộ Y tế công bố 2 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1 ca cộng đồng tại Đà Nẵng, và 1 ca ở Hà Nội được cách ly ngay khi nhập nhập cảnh. Đây lần lượt là bệnh nhân thứ 1037 và 1038 tại Việt Nam.

Cùng ngày cũng ghi nhận thêm 26 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số người được điều trị khỏi bệnh lên 663 người.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Đà Nẵng ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân 424 (nữ, 58 tuổi) là hộ lý tại Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng), phát hiện mắc COVID-19 ngày 27/7, cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ngày 10/8, bệnh nhân được xuất viện, tuy nhiên đến ngày 24/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 27/8, bệnh nhân 424 tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính lần 2.

Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục gây bất ngờ… làm tài xế xe cứu thương

Sau khi mua đất, xây nhà cho người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục mua xe cứu thương và trực tiếp làm tài xế chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí.

Ông Đoàn Ngọc Hải bên cạnh xe cứu thương của mình mua để phục vụ bệnh nhân nghèo về quê miễn phí

Chiều 28/8, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) cho biết, ông đang lái xe cứu thương chở một bệnh nhân ung thư từ TP.HCM về tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, nhiều người có mặt trước khu vực Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (quận Bình Thạnh) không khỏi bất ngờ khi thấy ông Hải lái xe cứu thương có dòng chữ “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí”.

Ông Hải cho biết chiếc xe cứu thương đó chính là của ông bỏ tiền ra mua dùng để chuyên chở các bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Nguyên Phó chủ tịch quận 1 cho biết thêm, chiếc xe của ông mua là xe mới, nhập nguyên chiếc từ nước ngoài và có giá trị khoảng 700 triệu đồng.

Thanh tra xe buýt văng tục, dọa cắt cổ hành khách

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip kèm theo nội dung, một người đàn ông không mặc đồng phục tự xưng là thanh tra trên tuyến xe buýt Mạnh Hào (tuyến Lương Tài – Bắc Ninh) chửi mắng hành khách, dọa nạt hành khách gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, đoạn clip dài hơn 6 phút, ghi lại cuộc đôi co giữa hành khách và người xưng là thanh tra tuyến xe buýt Mạnh Hào xảy ra ngày 26/8.

Thanh tra xe buýt văng tục, chửi bới khách hàng.

Người đàn ông tự xưng là thanh tra mặc quần dài, áo thun trắng, không đeo biển tên với dáng vẻ bặm trợn. Người này lên xe, kiểm tra vé của hành khách với thái độ hết sức coi thường khách.

Sau đó, giữa một hành khách lớn tuổi và người tự xưng là thanh tra đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, người tự xưng là thanh tra đuổi vị khách lớn tuổi xuống xe và có những lời mắng chửi tục tĩu.

Khi vị khách không xuống, người đàn ông trên tiếp tục doạ nạt “bố mày cắt cổ mày, mày đi xuống”.

Toàn bộ sự việc trên được hành khách đi cùng trên tuyết buýt ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Theo vị lãnh đạo đơn vị xe buýt Mạnh Hào, sau khi nắm bắt được thông tin sự việc, Công ty TNHH một thành viên xe khách du lịch – thương mai Thanh Bình, chi nhánh Bắc Ninh đã yêu cầu nhân viên T. giải trình. Đồng thời công ty ra quyết định buộc thôi việc ngay nhân viên này trong ngày 27/8.

Thi thể bé sơ sinh trong vali trong nhà trọ

Sáng 28/8, chủ nhà trọ trên đường số 14, phường 8 ở quận Gò Vấp, TPHCM đến dọn dẹp nhà, thấy mùi hôi bất thường nên đi kiểm tra quanh nhà. Người này tá hoả khi thấy thi thể một trẻ sơ sinh bỏ trong vali vứt trong nhà nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Người dân tại đây cho biết, căn phòng đặt chiếc vali từng được một gia đình gồm ba, mẹ cùng 3 người con thuê để sinh sống. Họ chuyển đến đây khoảng 10 ngày trước. Do cặp vợ chồng thường xuyên cự cãi nên bị chủ nhà đuổi. Hai ngày trước, họ dẫn theo 2 người con lớn bỏ đi. Đến sáng nay, chủ nhà trọ xuống kiểm tra thì phát hiện vụ việc.

Công an quận và các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đang truy tìm những người liên quan.

